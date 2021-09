Desde la Embajada de España en París también se ha mostrado su disgusto por el vídeo de los guiñoles en Canal + Francia en el que se ironiza sobre el vínculo entre el dopaje y el deporte español a cuenta de la sanción al ciclista Alberto Contador.

Su titular, el embajador de España en París, Carlos Bastarreche, tenía "instrucciones muy concretas" del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, de enviar una carta a los medios franceses y mostrar su disgusto en este tema. Y así lo ha hecho. Bastarreche ha escrito al presidente de Canal Plus Francia, Bertrand Mehet [Carta del embajador español, en francés (pdf)].

En la misiva muestra que se puede tratar de una "calumnia y dar lugar a procedimientos judiciales" por "la insinuación de que un deportista ha conseguido sus triunfos en base al dopaje es sin duda algo que atenta a la dignidad misma del deportista afectado".

El texto de la carta es: "En relación con los recientes programas que se han emitido en el marco de Les Guignols sobre deportistas españoles y con todo el respeto al trabajo periodístico que hace su cadena, permítame hacerles las siguientes observaciones:

Aun en el marco de programas satíricos la insinuación de que un deportista ha conseguido sus triunfos en base al dopaje es sin duda algo que atenta a la dignidad misma del deportista afectado. Evidentemente, además, por tratarse de un delito puede representar también una calumnia y dar lugar a procedimientos judiciales.

En segundo lugar, y por lo que se refiere a la imagen de mi país, el éxito que en numerosísimas disciplinas deportivas han conseguido los deportistas españoles en los últimos veinte años, es un hecho objetivo, reconocido a nivel internacional, y que constituye un gran motivo de satisfacción para nosotros. Poner esta realidad en tela de juicio con una insinuación de que el dopaje está generalizado en el deporte español, es una notable ausencia de fairplay que también debería exitir en el campo de la información deportiva, también la humorística.

Permítame Señor Director que le traslade el sentimiento colectivo que existe en España sobre las emisiones a las que se refiere esta carta. Carlos Bastarrache".

Embajada francesa: admiración a los deportistas españoles

El embajador de Francia en España, Bruno Delaye, ha reconocido, en conversación con TVE, que entiende "el enojo" del público español por los guiñoles de Canal Plus Francia con veladas acusaciones de dopaje. Además, ha querido dejar claro que en su país se han celebrado los éxitos de los españoles, se admira mucho a deportistas como Fernando Alonso o Carlos Sainz y que se sigue mucho la Liga española de fútbol, especialmente al Real Madrid, al Barça y los éxitos de la selección española de fútbol.

04.13 min Embajador de Francia en España sobre el caso de 'Los guiñoles'

"Entiendo prefectamente el malestar del público español porque son unos vídeos de muy mal gusto. Pero no hay que confundir las cosas. Estos vídeos no representan la opción del publico francés ni el respeto que tiene a los deportistas españoles. Entiendo el enojo y que los deportistas españoles se sientan difamados. Hay leyes en Francia que protegen a las personas. Me parece justo que ellos levanten una queja en contra de este programa", señala.

“Cualquier partido del Madrid, Barça o de la selección es seguido por millones de televidentes en Francia“

Delaye reconoce que en Francia hay "grandes admiradores de las figuras del deporte español. Nos hemos alegrado del éxito español en el fútbol. Los guiñoles no tienen nada que ver con el estado de ánimo del público. Pero entiendo el enojo del público español", recalca.

Además, destaca que en su país se sigue mucho la Liga española. "Cualquier partido del Real Madrid, del Barça o de la selección es seguido por millones de televidentes en Francia y vienen muchos turistas a visitar el Bernabéu y el Camp Nou", comenta. Y reconoce la admiración que despiertan los bicampeones del mundo Fernando Alonso y Carlos Sainz. "Somos grandes admiradores de Alonso y de Carlos Sainz", concluye.