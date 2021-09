Copa Davis 2011 | España - Argentina

La final de la Copa Davis está conducida en la pista de La Cartuja por una voz que no pasa desapercibida. Se trata de Eddie Vidal, el 'speaker' de la serie que para los oídos más finos resultará conocido si siguen algunos de los deportes que transmite Televisión Española. [España - Argentina, final de la Copa Davis en directo, 2-4 de diciembre por La 1 y RTVE.es]

Hijo de españoles, pero nacido y criado en los Estados Unidos (concretamente en Washington D.C.), Vidal regresó a los orígenes parentales "a los 16 años para jugar al baloncesto. Estuve en el equipo júnior del Barça con Epi (Juan Antonio San Epifanio), Solozábal (Nacho) y Sibilio (Chicho), estuve en la selección española júnior con Romay, Llorente, Iturriaga y los que acabo de mencionar. También jugué en la Universidad en EE.UU. y en la ACB, en Manresa, hasta que a los 24 años me lesioné y lo dejé".

Debido a su afición, Vidal ha sacado partido a una buena voz para desarrollar una carrera profesional fuera de las canchas. Mejor dicho, vestido de largo pero no tan alejado de las pistas de baloncesto: "Empecé a hacer mis pinitos como presentador con la ACB y, a raíz de eso, empecé a hacer más cosas. Actualmente presento deportes, reuniones corporativas, cenas de gala, congresos, un poco de todo".

Y de la Liga española de baloncesto, a la máxima competición europea: "Desde la Final Four de Bolonia, aunque ahí fui como presentador de la cena de gala, he hecho todas las finales de la Euroliga, también los sorteos, la Barcelona World Race, los Juegos de Atenas (2004) estaré en Londres (2012) y los partidos en España de los equipos de la NBA, cubro un poco todo".

Un auténtico trotamundos que, a la vista de lo anterior, está muy vinculado a TVE: "Conozco a todos los que siguen estos deportes, tengo una relación de amistad y alguno me menciona, incluso, que siempre se agradece".

Y ahora también con Xavi Díaz, Arseni Pérez, Rosana Romero, África de Miquel y el equipo que está detrás de las cámaras siguiendo la Copa Davis: "Con tenis he hecho dos finales de Copa Davis, dos semifinales, una eliminatoria, estuve también en el partido benéfico del año pasado de Rafa Nadal".

"Siempre me ha gustado el tenis, aunque de joven me centrara más en el baloncesto, pero me fijaba en los tenistas de la época. Desde que trabajo con la RFET hace dos años he tenido un reciclaje", asegura.

Como buen profesional, Vidal cuida su herramienta de trabajo, que es la voz, pero no sigue un método específico: "Ayuda que no soy fumador y simplemente te tienes que dar cuenta de cuándo te estás sobreesforzando; también ayuda tener un buen equipo de sonido detrás".

Para quien no haya escuchado nunca su voz, se le puede comparar por sus graves con el periodista Carlos Herrera, pero asegura que nunca le han ofrecido presentar un programa: "Alguna vez me han dicho que nos parecemos, pero no he tenido ofertas para la radio. Sí que he hecho cosas que han salido en la radio. En la presentación de 'Harry Potter' desde la Plaza de Callao de Madrid, me sacaron en algún medio".

Los idiomas y su trabajo como intérprete son otras de sus características. Domina el inglés, el castellano y el catalán: "También un poco el francés, aunque no tengo el mismo nivel. Me encantaría aprender más, como el italiano, pero el trabajo no me deja más tiempo"