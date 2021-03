Nadal cae ante Tsonga y dice adiós a la Copa Masters

El tenista español, Rafa Nadal, ha caído contra Jo-Wilfried Tsonga, sexto del mundo, y ha dicho adiós a la Copa Masters 2011. El francés, que se cuela por primera vez en las semifinales de este torneo, ha necesitado dos horas y 42 minutos para deshacerse del balear por 7-6 (2), 4-6 y 6-3.

Nadal no ha podido seguir el mismo camino que el otro español presente en este campeonato, el alicantino David Ferrer, quien se metió el pasado miércoles en la siguiente ronda tras imponerse contra todo pronóstico al número uno del mundo, Novak Djokovic, por 6-3 y 6-1.

Era la novena vez que ambos tenistas se medían y aunque las estadísticas estaban a favor de Nadal -seis veces campeón- el francés ha roto con ellas.

El recorrido de Nadal por este torneo no ha sido un camino de rosas. Aunque consiguió imponerse a Fish en un encuentro que calificó de “auténtico calvario” debido a unos problemas estomacales, el balear tropezó contra su eterno rival, Roger Federer.

Tras la derrota, Nadal, que estaba obligado a ganar si quería seguir luchando por sobrevivir en el campeonato donde se reúnen los ocho mejores tenistas del mundo, se pondrá a preparar la final de la Copa Davis que disputará la ‘Armada’ frente a Argentina en Sevilla [España-Argentina, en directo 2-4 de diciembre en La 1 y RTVE.es]

Era un partido muy táctico, donde Tsonga jugó con todo pero Nadal a la mitad. Así se vio también en el segundo set donde se mantuvo el guión. El español siguió perdiendo puntos fáciles mientras que Tsonga no bajaba la guardia lo más mínimo y no cedió ni una sola bola de 'break'.

Los problemas con el saque se desvanecieron y el número dos del ranking ATP comenzó a sentirse más cómodo. Tsonga no cedió y el primer set se alargó hasta el 'tie-break'. En la muerte súbita el francés fue más agresivo y finalmente consiguió imponerse.

Se jugaban mucho los dos tenistas y eso se vio en el primer juego. El balear saltó a la pista dispuesto a desplegar sus mejores armas y l o demostró devolviéndole los saques al francés , quien no comenzó haciendo mucho daño.

Nadal baja la guardia

En el último y definitivo set, las opciones de Nadal cayeron. El balear se defendía cubriendo la pista como podía, pero Tsonga se volvía cada vez más grande y hacía correr al español de un lado para otro.

En el tercer juego, Tsonga endosó un 'break' a Nadal para después certificarlo con su saque (1-3). Nadal no supo remontar la manga e incluso cedió, con un error no forzado, otro 'break' (5-2).

El español no supo resurgir y Tsonga, que se mostró nervioso ante la inestabilidad de Rafa, también cometió errores como perder su saque con tres dobles faltas cuando le servía para ganar. Nadal no supo -o no pudo- aprovechar la ocasión y el francés firmó la victoria.