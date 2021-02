En los minutos finales y gracias a un inconmensurable Diego Alves pero el Valencia ha conseguido arañar un empate ante el rival más duro del Grupo E. Soldado de penalti fue el autor de un gol que sirve al conjunto 'che' para no descolgarse después del empate de la primera jornada y de la victoria del Leverkusen. [Así te hemos contado el Valencia 1-1 Chelsea]

00.54 min Soldado firma el empate (1-1)

No ha sido nada fácil y más cuando un equipo como el Chelsea se adelanta en el marcador y en la portería tiene al portero Cech. Pero esta vez en la otra portería también había un coloso capaz de evitar con sus paradas la derrota y de espolear así a los suyos. El partido dependió tanto de las manos que el penalti decisivo llegó gracias a una estúpida mano de Kalou que el colegiado italiano Razzoli acertó a ver.

Tal vez se debió a la maldición que tiene el Valencia con los equipos británicos pero se hacía raro que la afición valencianista no recibiera a un miura de la Champions con el estadio lleno. Pocos partidos con más atractivo a priori van a llegar a la capital del Turia y el equipo de Emery necesita de su afición para soñar con algo en esta Champions.

La dificultad del choque quedó patente desde el pitido inicial. El Valencia se mostraba muy nervioso en la retaguardia, con imprecisiones que eran el origen de todas las acciones de peligro del Chelsea.

Poco a poco y de la mano de Banega y Canales, el Valencia se fue metiendo en el partido. El miedo en el cuerpo de los ingleses llegaba siempre gracias a las aproximaciones por banda izquierda de Mathieu y de Jordi Alba. Quedaba claro que la estrategia que puso en aprietos al Barça en Liga era la escogida de nuevo por Emery.

La lucha pasó a ser de poder a poder entre los dos equipos, especialmente en la zona medular. La diferencia de que Mestalla no viera un partidazo como ante el Barça estaba en el ritmo de balón, no había espacios y los dos artilleros, Fernando Torres y Soldado no eran capaces de concluir los ataques y eso que no pararon de desmarcarse y de ofrecerse en toda la primera mitad.

Todo esto explicaba que los dos equipos se fueran al vestuario con unas estadísticas tan bajas: un tiro entre los tres palos del Valencia por uno de los 'blue'.