Nadal: "No estoy mermado, aquí somos un equipo"

Rafa Nadal ya está con el resto del equipo español de la Copa Davis en Córdoba donde se celebra este fin de semana la semifinal ante Francia. En la Plaza de Toros de la ciudad andaluza, los tenistas, con el manacorense a la cabeza, han dado rueda de prensa junto al capitán Albert Costa. [España - Francia, en directo, 16-18 septiembre, por TdP y RTVE.es].

Tras quedarse a las puertas del triunfo en el US Open, Nadal ha viajado rápidamente desde Nueva York hasta Córdoba para integrarse rápidamente al trabajo con el resto de compañeros. Nadal reconoce que todavía está recuperándose del esfuerzo en el 'Grand Slam' estadounidense, que su cansancio es real, pero que en los próximos días irá viendo cómo está físicamente. "Me encuentro en Córdoba con la ilusión de hacer un poquito cada día, pero aún no puedo valorar mucho mi estado físico. Jugué cuatro horas y pico el lunes y llevo tres semanas compitiendo en otra superficie", ha comentado.

“España es una potencia con jugadores del máximo nivel“

De todas formas, Rafa Nadal señala que son un equipo, que aún no puede "valorar mucho" su estado físico y que no jugaría por dos motivos. "Aquí somos un equipo y además, no jugaría si el capitán vea a otro compañero mejor preparado que yo. Si yo no estoy bien, por suerte España es una potencia y hay jugadores del máximo nivel", ha comentado el tenista.

El español confirma que está cansado pero no mermado físicamente. "Yo mermado no estoy. Viajé después de la final del US Open. Llevo tres semanas compitiendo al máximo nivel, hay un cambio de superficie y es algo a valorar. Pero mermado no estoy por suerte", señala Nadal.

Costa no se fía de Francia Por su parte, el capitán del equipo español de la Copa Davis, Albert Costa, reconoce que los franceses son un hueso duro de roer. "La selección francesa viene demostrando que es una de las mejores del mundo. Son muy competitivos y la baja de Monfils es una baja importante para su equipo porque en tierra es muy bueno y carismáticos. Da muchos puntos para su equipo pero tienen más jugadores. Tenemos que dar el cien por cien y respetar al rival. Si no estamos al máximo nivel podemos perder", señala Costa. “Si no estamos al máximo nivel podemos perder“ Costa espera que Rafa Nadal pueda descansar y recuperarse en los dos próximos días antes de valorar su participación y en qué momento. Aun así, el capitán cree que el tenista es el que mejor sabe cómo se encuentra. “Si Rafa está bien, jugará“ "Yo creo que después del US Open, él sabrá mejor que yo cómo está. Creo que estará cansado y veremos en los dos proximos días cómo sigue. Vamos a ver si se adapta bien, si se siente bien y se nota descansado. Por supuesto, si Rafa está bien, jugará. Ya estamos agradecidos por el esfuerzo que está haciendo. Yo creo que todo el equipo se lo agradece mucho", ha comentado Costa.