Cobo: "Esta victoria ha sido muy grande"

El ciclista español del equipo Geox y nuevo líder de La Vuelta, Juan José Cobo, comentó que su victoria en la cima de L'Angliru había sido "muy grande" para él, sobre todo por los malos momentos del pasado.

45.38 min El día grande de Cobo no podía tener mejor escenario, nada menos que el "Olimpo" del ciclismo español. La jornada del Angliru. Un puerto considerado como el más duro de Europa junto a los italianos del Mortirolo y el Zoncolan. Allí, entre rampas imposibles de hasta el 23 por ciento, el ciclista cántabro lanzó un ataque incontestable a 6 kilómetros de meta que le condujo hasta la victoria y el maillot rojo y le acercó al triunfo final, a falta de seis etapas de Madrid.

“Por los momentos tan malos que he pasado“

"Quise dejar la bicicleta, pero hoy he conseguido ganar en el Angliru. Esta victoria ha sido muy grande para mí por los momentos tan malos que he pasado. Esto es una recompensa que me ha servido para disfrutar de algo que me gusta, como es la bicicleta, que no es mi deporte, pero sí mi trabajo", dijo el nuevo líder de La Vuelta.

“Wiggins ha pagado el esfuerzo y ahora estoy primero“

El ciclista del Geox decidió arriesgar y atacar. "No sabía cómo iba a salir, Wiggins ha pagado el esfuerzo y ahora estoy primero. Ahora está todo más fácil, pero aún quedan cinco etapas, aunque el equipo se está portando muy bien", indicó.

“Soy líder de La Vuelta, algo por lo que he luchado mucho“

Cobo considera que la victoria del Angliru es la más importante de su carrera. "Tengo una victoria en el Tour, pero de momento soy líder de La Vuelta, algo por lo que he luchado mucho. La verdad es que no me imaginaba este final, aunque quería atacar porque tenía muy buenas sensaciones y el día ha acabado de la mejor forma posible", explicó.