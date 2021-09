La Masia de Can Planes ha cerrado este jueves sus puertas como residencia de jóvenes futbolistas del FC Barcelona, tras casi 32 años desde su inauguración en octubre 1979 y con muchos jugadores de primer nivel creados en sus entrañas.

Unos 70 futbolistas formados en la Masía han jugado algún partido oficial con el primer equipo del Barça. Entre estos, destacan nombres como Amor, Milla, Guardiola, Sergi, De la Peña, Puyol, Reina, Víctor Valdés, Iniesta, Messi, Bojan, Pedro y Thiago.

En un acto simbólico, el director de la residencia, Carles Folguera, ha cerrado las puertas de hierro forjado de la Masia acompañado por el vicepresidente deportivo del club, Josep Maria Bartomeu, el directivo del área deportiva y de fútbol formativo, Jordi Mestre, y de uno de sus primeros inquilinos, Guillermo Amor.

Por las instalaciones de la Masia han pasado más de 500 residentes, forjados como futbolistas a través de los valores que conforman el 'ADN Bara': "Sin cabeza, sin ser buenas personas, no se puede ser buen jugador", aseguró Folguera.

Junto a los directivos estuvieron expuestos los 16 trofeos ganados esta temporada por el club blaugrana en todas sus secciones, todo un logro de la Masia. "Este éxito tiene mucho que ver con la Masia, la 'pedrera'. El objetivo es este", aseguró Bartomeu.

"Celebramos estos 16 títulos, algo que nunca se había conseguido, y es este orgullo lo que tenemos que seguir teniendo. En un año de tantos récords, pensamos que hoy era el día perfecto para cerrar el ciclo", manifestó en este sentido.

Y es que ahora las jóvenes promesas del club blaugrana se trasladan a la nueva residencia de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en pleno funcionamiento desde este mes de julio, donde habrá una mayor capacidad y servicios para que el espíritu de la Masia siga tan vivo como hasta ahora.

"En la próxima residencia ganaremos en gestión de tiempo, los servicios médicos estarán ubicados en la residencia y con la cantidad de plazas que incrementamos hay cambio de cantidad y de calidad, mejoraremos la formación", aseguró su director, Carles Folguera.

En este sentido, aseguró que será una Masia con los mismos valores y talento. "La gente que trabajamos en la Masia estamos muy implicados e ilusionados con este paso, que será de calidad. Somos un referente, pero lo seremos aún más, será un ejemplo a nivel mundial", indicó.

Por su parte, el director del fútbol formativo del club y miembro del primer grupo de residentes de la Masia de Can Planes, Guillermo Amor, aseguró estar triste por decir adiós a su hogar, al lugar que le dio la oportunidad de llegar al primer equipo.

“Estoy triste porque se cierra“

"Estoy más nervioso que el primer día que llegué en 1980. La primera impresión que tuve fue de quedarme, me encantó todo. Inauguré aquella residencia, a punto de cumplir 32 años, y el tiempo pasa. Felicito y doy las gracias a toda la gente que ha colaborado en este tiempo con la Masia, yo soy uno más. Es un día no fácil, esto para mí nunca ha sido una residencia de futbolistas, ha sido mi hogar durante ocho años. Estoy triste porque se cierra, aunque no se va a ir. Nos dirá adiós a todos", manifestó.