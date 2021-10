Guti: "No volveria al Madrid ni aunque me llamaran"

El ex jugador madridista José María Gutiérrez, 'Guti', entrevistado en La Mañana de La 1, ha dicho que tiene pensado retirarse en su actual equipo. "Me retiraré en el Besiktas", ha confesado tras desvelar que "a los cinco meses de estar en Turquía me planteé volver a España y dejar el futbol".

Fueron unos inicios duros en Estambul "por la cultura, por el idioma", pero ahora el centrocampista no tiene dudas y el próximo 1 de julio regresará para preparar la siguiente temporda con el conjunto turco.

Guti ha dicho además con cierto recelo que "no volvería al Real Madrid ni aunque me llamaran" y ha tenido también palabras para su excompañero Raúl de quien cree al igual que él que "era el momento de partir, el ciclo se termino y cuando termina hay que aceptarlo".

Respecto a su estancia en Turquía ha lamentado que "mis tobillos me han hecho perderme muchos partidos" y ha confesado que allí vive "como en un estudiante, no tengo chica que me haga las cosas y vivo en una casa pequeña".