El capitán del Barcelona, Carles Puyol, estará entre dos y tres meses de baja después de someterse a una artroscopia para solucionar los problemas que ha tenido esta temporada en la rodilla izquierda. Según han informado los servicios médicos del club catalán, a Puyol le han extraído "un cuerpo libre cartilaginoso procedente de la tróclea femoral".

El doctor Ramon Cugat, traumatólogo especialista en este tipo de lesiones, ha intervenido al jugador en el hospital Quirón de Barcelona. Cugat ha estado acompañado de su equipo habitual y también del doctor Ricard Pruna, médico del primer equipo.

Puyol se ha visto obligado a pasar por el quirófano al final de esta temporada después de que los diversos tratamientos conservadores a los que se había sometido para solucionar una tendinopatía no hubieran surtido efecto.

Según sospechan los responsables médicos del club, pudo ser en el partido ante el Málaga, en enero, cuando el jugador sufrió una fuerte contusión en la rodilla que le originó las molestias.

"Hasta hace unas seis semanas no le detectamos un cuerpo libre, pero al estar en la recta final y existir la posibilidad de estar en la final de la Liga de Campeones, el jugador decidió esperar pese a no estar al 100%", ha explicado Pruna.

"Él realmente ha sufrido estos meses, porque no ha estado en las condiciones óptimas a las que no tiene acostumbrados, pero cuando ha jugado un partido es porque se encontraba casi al 100%", ha señalado el jefe de los servicios médicos azulgrana, quien ha asegurado que el jugador podría haber jugado la final de la Liga de Campeones, pero su suplencia se debió finalmente a una decisión técnica para no agravar su lesión.

"No hemos arriesgado absolutamente nada. Ha jugado cuatro o cinco partidos en cuatro meses, partidos escogidos e importantes, en los que el jugador ha estado en plenitud, veía que podía jugar y el riesgo era mínimo. Nunca ha habido riesgo de empeorar y nunca se antepuesto el hacerle jugar".

Por su parte, Ramon Cugat ha detallado que a lo largo de la intervención quirúrgica, que se ha alargado durante aproximadamente una hora y media, el jugador ha estado despierto e incluso interesándose por cómo evolucionaba la operación.