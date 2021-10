Alberto Contador, virtual vencedor del Giro de Italia, aseguró que este domingo no arriesgará en la contrarreloj que pondrá punto final a la carrera y se dedicará a "disfrutar de la victoria", en una jornada en la que se decidirán el segundo y tercer puestos del podio.

"Yo me voy a tomar la contrarreloj de mañana con tranquilidad. Quiero disfrutar de la victoria y no voy a arriesgar más de la cuenta en las curvas", dijo Contador.

Sobre los nombres que le acompañarán en el cajón de Milán, Contador señaló que la contrarreloj final aún puede cambiar los puestos ahora establecidos: segundo Scarponi y tercero Nibali.

“No voy a arriesgar más de la cuenta en las curvas“

"El podio aún no se ha decidido porque queda la contrarreloj de mañana. Creo que Nibali no estará muy contento con el recorte del recorrido (de 31 a 26 kilómetros), pero habrá emoción hasta el final porque la diferencia entre Scarponi y Nibali (54 segundos) no es definitiva", destacó.