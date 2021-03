El líder del Euskaltel-Euskadi, Igor Antón, afronta su segunda participación en el Giro de Italia con la ilusión de confirmar las buenas sensaciones que demostró en la Vuelta a España 2010.

"No sé porqué a la Vuelta siempre consigo llegar a un nivel fenomenal y quiero pensar que también aquí puedo conseguirlo. El año pasado también anduve muy bien por estas fechas en carreras como la Lieja-Bastogne-Lieja y la Flecha Valona y eso quiere decir que puede ser posible", ha comentado a los medios el que fuera líder destacado de la Vuelta hasta una caída le obligara a retirarse.



A pesar de esas sensaciones, Antón no empezará la 'corsa rosa' con ambiciones en la clasificación general, sino de intentar ganar una etapa, que es el objetivo con el que partirá el Euskaltel. "El planteamiento va a ser diferente. Las primeras etapas van a ser complicadas por las encerronas que hay cerca de meta e igual intento ahorrar fuerzas iniciales de cara a intentar ganar etapas en la parte final. Aunque, luego intentar buscar la general ya va a ser complicado. Voy a ir más relajado, en ese sentido", ha adelantado.

“Es un reto muy bonito“

El ciclista vizcaíno confesó que ganar una etapa del Giro "sería dar un salto de calidad", porque supondría "el primer triunfo de la historia de Euskaltel Euskadi en el Giro". "Es un reto muy bonito", aseguró Antón, recordando que la 'corsa rosa' fue la primera vuelta de tres semanas que corrió, "con 22 años, recién llegado de 'amateur'". "Sufrí mucho, pero me enamoró y vi que podía hacer camino en este mundo del ciclismo", rememoró.

“La clave será llegar bien a las últimas etapas“

Lo que más le gusta al corredor vasco de esta edición del Giro, del que "todo el mundo comenta que es muy duro", es que "va a haber muchas oportunidades para los escaladores". Por ello, cree "la clave será llegar bien a las últimas etapas", si bien considera que ni estar en buena forma le asegura una victoria.

“Hay que llegar al 100 por cien y a veces no vale ni con eso“

"Yo llego bien e incluso espero tener algo de mejora durante la carrera porque en las competiciones previas me he encontrado bien, pero hay que llegar al 100 por cien y a veces no vale ni con eso. Hay que tener suerte y que coincidan muchos factores para optar a la victoria porque va a haber muchos y grandes rivales", ha asumido.



No obstante, Antón ve "batibles" a esos rivales: "Alberto Contador ha sido el gran dominador de las grandes vueltas los últimos años. Vincenzo Nibali corre en casa y el año pasado ganó la Vuelta, hizó tercero en el Giro ayudando a su compañero Basso. Menchov, Scaporni, Cunego, Purito Rodríguez,... Y Kreuziger, que creo que va a estar en la pomada también", valoró.

Antón ha desvelado una "una opción" táctica que maneja para conseguir el triunfo que busca su equipo, que sería el primero del Euskaltel en el Giro. "En la última semana, si hay un líder sólido y la general está perfilada, intentaré aprovechar en el último momento el marcaje entre los que luchen por la general y sorprender", ha avanzado, en todo caso consciente de que en estas carreras hay que tomar decisiones en función de lo que "se vaya viendo día a día".



Debido a ello, no tiene ninguna etapa marcada,a priori, para intentar el triunfo". "Cualquiera de las de montaña, que son espectaculares. Hay muchas cimas míticas y sería feliz con conseguir cualquiera de la última semana", ha confesado.



Junto a Antón, conforman el nueve del Euskaltel que ha viajado hoy a Italia a las órdenes del Manager General, Igor González de Galdeano, Mikel Nieve, Juanjo Oroz, Iñaki Isasi, Javier Aramendía, Jorge Azanza, Pierre Cazaux, Daniel Sesma y Miguel Mínguez.