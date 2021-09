El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, acostumbra a ser muy claro en sus críticas, aunque no llegue a citar al objetivo de sus 'dardos'. Así ha sido en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Tottenham de ida de cuartos de la Champions (Real Madrid - Tottenham, en directo, martes 20:45 en La 1, RNE, IPhone y RTVE.es).

Sin mencionar al Barça, ha criticado las supuestas ayudas externas: "Algunos ganan aunque no jueguen bien y no hablo más porque quiero estar en el banquillo en la final de Copa".

En la última jornada de Liga el Madrid perdió el sábado contra el Sporting (0-1), reclamando un gol anulado por fuera de Albiol y un penalti por mano de Lora. Mientras que el Barcelona aumentó la ventaja a ocho puntos después de ganar en Villlarreal con un polémico gol de Piqué, que se ayudó de la mano en el control.

"Hay otros que cuando juegan muy bien ganan y que cuando juegan menos bien ganan igual. Pero estamos casi en la final de Copa del Rey y quiero estar en el banquillo, así que no quiero decir más", ha señalado, zanjando el tema.

El portugués quiere centrarse y centrar a su equipo en el compromiso de la Champions League, ante el Tottenham inglés. "La Champions es la competición mas importante del mundo a nivel de clubes, quien la juega no tiene que buscar otras motivaciones fuera", ha declarado.

Sobre el posible peso de la derrota liguera, el de Setúbal destaca que el partido es "demasiado importante y bonito de jugar como para pensar en otras cosas, aunque hubieras perdido contra el Sporting 10-0. Es un partido que por sí solo tiene tanto que no se puede pensar en nada más".

"Es un partido demasiado importante y bonito como para pensar en otras cosas, aunque hubieras perdido contra el Sporting 10-0. Es un gran encuentro", añadió, preguntando a Gonzalo Higuaín cuántas veces había disputado los cuartos de final de la Champions League. "¿Creéis que Higuaín va a estar pensando en el Sporting?", recalcó el técnico cuando el argentino confirmó que "nunca" había alcanzado esta ronda.

Sobre su rival, el técnico del Madrid cree que el Tottenham es quien tiene la presión por la diferencia de palmarés. 'Mou' mantiene una buena relación con su homólogo Harry Redknapp : "Somos amigos, y la amistad es así. Si no llego a la final, espero que él sí", le desea.

Las dudas de Marcelo y Cristiano Ronaldo planean sobre la convocatoria madridista. "Hay que esperar un poco, después del entrenamiento estará la lista, obviamente no sería un problema para mí darla ahora si tuviera certeza", ha dicho, explicando que Benzema "no tiene opciones" de recuperarse.

Marcelo o Cristiano, aún no sabe

"Un empate no es un mal resultado"

De su rival ha destacado a uno al que no quiso retener, Rafael van der Vaart. Mourinho cree que hizo una "buena elección" marchándose a los 'Spurs': "Siempre quiero que los jugadores estén felices y creo que lo está. Es muy buen jugador, también podría serlo para nosotros, pero tomó su decisión y nosotros la tomamos cuando elegimos a Özil. No me importante tener a Özil y a Kaká y a él, pero él hizo su elección".

Además, ha elogiado a Gareth Bale, recordando que él fue "uno de los primeros" que auguró que Gareth Bale "iba a ser un jugador excelente cuando todavía no era conocido en Europa". "Todavía es joven, tiene mucho margen de mejora y creo que será uno de los mejores", ha añadido.

El entrenador del Madrid ha vuelto a incidir en la idea de que un empate no es mal resultado, a pesar de empezar la eliminatoria en casa. "Un empate en casa en el primer partido nunca es un mal resultado, sobre todo a cero, ni el 1-1". "Eso no significa que vayamos a jugar por ese resultado, pero empatar en casa nunca es mal resultado en Champions".