El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, reservará a Cristiano Ronaldo para el partido frente al Olympique de Lyon del próximo miércoles 16 de marzo. En la sesión de trabajo de este viernes, el portugués ha sido el gran ausente y no jugará este sábado ante el Hércules en Liga.

De esta forma, el portugués se confirman como baja para el encuentro ante el conjunto alicantino en la competición doméstica.

Además, es baja por descanso su compatriota Ricardo Carvalho y quien ha entrado en su lugar es el canterano Morata. Mourinho ha comentado el por qué de esta decisión. "Descansa porque tengo a Albiol, Pepe, Garay y Ramos. No hago rotaciones pensando en Liga de Campeones. Tenemos que intentar mantener el récord en el Bernabéu y ganar todos los partidos. Es un encuentro importante antes de uno vital ante el Lyon". [Sigue en vivo el Real Madrid - Hércules, este sábado a las 20:00 h. en RTVE.es].

Se reserva para jugar ante el Lyon

Esto abre las puertas al descanso de Cristiano Ronaldo para poder regresar a los terrenos de juego en el trascendental partido de vuelta de los octavos de final en el Santiago Bernabéu ante el Olympique.

El delantero madridista ha seguido con su entrenamiento particular en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para recuperarse de la lesión muscular que tiene en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Aunque ya no tiene dolores, el cuerpo médico y técnico prefiere que no arriesgue ante el Hércules y así recuperarle para el partido de Champions. No quieren que el jugador fuerce su regreso y siga con el plan previsto de recuperación.