Siete meses después de su partida hacia nuevos horizontes, Raúl volvió a jugar en un estadio español. El ex madridista quiso recordar quien es y marcó un gol que, además de dar el empate a su equipo en el partido de ida de semifinales frente al Valencia, le hizo pasar a la historia como máximo goleador de los torneos disputados en UEFA. Por eso, se ha quedado la camiseta con la que ha jugado este partido, una de color azul, no el blanco que vistió durante década y media.

Mestalla pitó a Raúl en todo momento. Desde el calentamiento hasta cuando rozaba el balón ya en el partido. A pesar de contar con mucho apoyo dentro de la afición valencianista, sus detractores hacían mucho más ruido que sus seguidores.

Corría el minuto 16 y su presencia apenas se había notado, pero Raúl se fue haciendo más visible conforme pasó el tiempo y supo tirar del carro. Fiel a su filosofía, el eterno capitán silenció al estadio del conjunto ‘che’ con un auténtico golazo.

No fue su mejor partido ni mucho menos. Perdió diez balones y sólo recuperó dos. Dio 34 pases, muy pocos si lo comparamos con compañeros suyos como Uchida, que ofreció 52, o Schmitz con 48. Aún así, el madrileño supo vencer a Guaita con un zurdazo y firmó un nuevo gol europeo.

Raúl es grande, y aunque Mestalla se empeñaba en compararlo con el mundialista Villa al grito de ‘Illa, illa, illa, Villa maravilla’, el jugador del Schalke ha conseguido con el tanto frente al Valencia su gol número 70 en competición europea.

"Estoy muy contento de que el gol haya valido para un récord", dijo a la prensa tras el partido. "Además, ya sabéis que para mí esta competición es especial. He notado el cariño de mucha gente y he visto muchas camisetas del Schalke y del Madrid. Era la primera vez que volvía a España y estoy contento por todo esto. Sólo puedo agradecérselo", indicó el '7', el del conjunto alemán.

Palmarés de lujo en Europa

Muy pocos pueden presumir de tener un palmarés parecido en Europa. Hasta la fecha, sólo Gerd Müller estaba a la altura del ex madridista ya que ambos contaban con 69 tantos. Además, Raúl ha hecho otra hazaña al igualar al italiano Paolo Maldini como el jugador que más partidos de la Copa de Europa ha disputado, un total de 139.

De ese número, 132 fueron defendiendo la camiseta blanca, la del Real Madrid, equipo con el que debutó en 1995 frente al Ajax.

A lo largo de su carrera, Raúl le ha encajado 17 tantos al Valencia. De hecho, Roberto Soldado ya sabía que el madrileño era peligroso. “No se le puede dar ni un metro”, afirmaba el jugador valenciano al término del encuentro.

El técnico 'che', Unai Emery, alabó a Raúl y a Huntelaar, y reconoció que su equipo sufrió más de lo esperado por su culpa. Además, aseguró que Raúl "ha hecho un gran partido para desgracia del Valencia".

Como no podia ser menos, su entrenador en el Schalke, Felix Magath, ha tenido palabras de elogio para el español y afirmó que "no ha perdido la clase que siempre ha tenido". "Era el primer partido de Raúl en España desde su marcha y lo he encontrado muy motivado. Ha explotado sus cualidades, no sólo por el gol que ha marcado, sino por todo el trabajo que ha hecho".