El Madrid se desmelena y sentencia al Levante

Y la Copa trajo la calma al Bernabéu. La competición que tantos quebraderos de cabeza ha creado al Real Madrid en los últimos años ha reaparecido para tranquilizar las aguas madridistas después de unos días convulsos. Con una tremenda goleada al Levante (8-0) y la eliminatoria en el bolsillo, las cosas ya se ven con otros ojos.

Poco se había hablado de fútbol en los últimos días en Chamartín. Más bien nada. Pero hoy era el turno de los jugadores, los que hablan sobre el campo y materializan, o no, las intenciones de sus dirigentes. Y precisamente el que menos ruido hace fuera del terreno de juego ha sido el encargado de arruinar los sueños del Levante con su mejor partido desde que llegó de Lyon.

Karim Benzema abrió el marcador con un gol en una jugada personal, finiquitó al Levante al aprovechar un fallo de la defensa rival, regaló el cuarto a Cristiano al ganar la espalda a la defensa rival y culminó su 'hat-trick' en la segunda parte. En definitiva, un partido redondo para el francés.

Y eso que no empezó con buen pie. En su primer contacto con el esférico, el '9' mandó fuera una volea tras un taconazo de Cristiano Ronaldo. En una posición franca, su disparo se marchó desviado por muy poco. Sólo habían pasado dos minutos desde el comienzo del partido, pero esta vez el delantero no iba a desaprovechar los 88 restantes.

Tres minutos después, la presión de Benzema surtió efecto al robar el balón a Robusté y plantarse en el área de Munúa. Primero se deshizo de un defensa rival con dos bicicletas y después batió al portero azulgrana con un fuerte disparo raso al primer palo.

El Real Madrid no iba a especular con el resultado y antes de que se cumpliesen los diez primeros minutos ya había marcado el segundo. Esta vez fue Özil el que envió el balón a la red, después de un pase de Ronaldo, que también había hurgado con éxito en las facilidades defensivas del Levante, robando un nuevo balón en el centro del campo.

No lo consiguió el argentino, pero sí Benzema en la siguiente jugada , de nuevo aprovechando un fallo defensivo del Levante. Cerra no acertó a despejar un pase largo camino del delantero madridista, que estuvo atento y recogió el balón para después superar al portero rival y anotar el tercero.

Por el lado visitante, sólo Caicedo intentó 'tirar del carro' en busca de la reacción . El ecuatoriano era el encargado de lanzar los ataques de su equipo, bajando al medio campo y conduciendo el balón. A punto estuvo de colarse en el área en uno de sus galopadas, pero entre Albiol y Pepe lo detuvieron en una falta que acabó de romper al 'tocado' delantero, que no saltó al campo en la segunda parte.

El Levante no reaccionaba y el Madrid jugaba a placer, controlando los ataques levantinos y saliendo en tromba al contragolpe. La velocidad de Özil y Di Maria, bien apoyados por la movilidad de Cristiano y Benzema, desarbolaron la defensa rival con más facilidad de la esperada.

Benzema, protagonista absoluto

No aflojó el ritmo el Real Madrid en la segunda parte, en la que culmintó su mayor goleada de la temporada. Benzema siguió en el 'ojo del huracán', con un gol anulado por fuera de juego y al protagonizar la polémica de la noche. En un desmarque al área Robusté le lanzó un codazo que partió el labio al francés, que se revolvió y empujó a su rival.

Protagonista absoluto del partido, el francés no se despidió sin conseguir su segundo 'hat-trick' de la temporada. El delantero marcó el quinto de la noche en el minuto 68, al mandar a la red un pase de Di María por encima de su defensor.

Y el festival no terminó ahí. Con el Levante completamente roto y el Madrid desatado, Cristiano Ronaldo anotó el sexto después de una gran jugada de Di María, que no marcó por la mano que metió Munúa en última instancia. Pero la media docena de goles no le pareció suficiente al Madrid y Cristiano, duda hasta última hora por una amigdalitis, sumó otro más.

El Bernabéu disfrutaba del juego de su equipo y acabó haciendo la ola a unos jugadores que han puesto un pie y medio en los ansiados cuartos de final de la Copa del Rey, no sin antes ver el octavo tanto, de los pies de Pedro León, tras una gran oportunidad de Morata.