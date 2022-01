La Federación Española de Atletismo (RFEA) ha suspendido cautelarmente a la atleta Marta Domínguez como vicepresidenta del organismo, después de que este jueves prestase declaración y quedase en libertad con cargos por tráfico y distribución de sustancias dopantes.

El presidente de la RFEA, José María Odriozola, ha remitido este viernes 10 de diciembre de 2010 una carta a Marta Domínguez, campeona mundial de 3.000 metros obstáculos en Berlín 2009, en la que le comunica esta medida.

Odriozola subraya "el daño" que los hechos destapados en la denominada 'Operación Galgo' suponen para "la imagen del atletismo español". "Debido a los acontecimientos que han tenido lugar en el día de ayer (9 de diciembre de 2010), en relación con una supuesta trama de dopaje en la que te has visto implicada, dado que saliste por la noche de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia en libertad provisional con cargos por tráfico y distribución de productos dopantes, lo cual daña de forma importante la imagen del atletismo español, he decidido suspender cautelarmente tu nombramiento de vicepresidenta de la Real Federación Española de Atletismo", indica la carta.

"Confío", añade Odriozola, "en que pronto se aclaren esos cargos y podamos conocer el alcance de tu implicación en dicha trama cuanto antes". La Guardia Civil registró ayer en Palencia el domicilio de Marta Domínguez, quien estuvo varias horas prestando declaración antes de quedar libre con cargos.

En la operación, que se desarrolló en varias provincias españolas -además en Madrid, Alicante, Las Palmas y El Escorial- por parte de la Unidad Central Operativa (UCO), fueron detenidos además el entrenador de la palentina, el ex obstaculista César Pérez, el conocido entrenador de atletas Manuel Pascua Piqueras y el médico canario Eufemiano Fuentes, y otras diez personas presuntamente implicadas en el caso.

La IAAF "observa y espera" los resultados

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) "observa y espera" los resultados de la Operación Galgo contra el dopaje, que ha conducido a la detención de catorce personas, entre ellas Marta Domínguez, antes de ver si intervienen.



"La única información que tenemos todavía sobre la Operación Galgo es la procedente de los medios de comunicación. No ha habido ningún contacto oficial con nosotros, y por tanto no tenemos nada oficial", añadieron. La IAAF precisa que la Operación Galgo no es una investigación suya, "sino de la Guardia Civil española".



"De ahí que no dispongamos de sus pruebas, pero estamos observando y esperando para ver si intervenimos y cuándo. En todo caso, sólo puede ser cuando la Policía española termine su trabajo y si tenemos acceso a las pruebas", comentaron las mismas fuentes.



La IAAF tiene "pendiente" de resolución la petición de reducción a un año de la sanción de dos años impuesta al marchador Paquillo Fernández por posesión de productos dopantes.

Para la aplicación del reglamento que permite la reducción del castigo (regla 38.15 d), la IAAF exige que la colaboración del atleta en la investigación conduzca a la implicación de terceros y a la correspondiente sanción a éstos, pero Paquillo ha negado tajantemente cualquier responsabilidad en el descubrimiento de la trama de dopaje investigada en la Operación Galgo.