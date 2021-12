Federer, cinco veces maestro ante Nadal

No pudo ser. Rafa Nadal no pudo ganar a Roger Federer en la final de la Copa Masters, después de un partido muy intenso, digno de los dos mejores tenistas del mundo, que se decidió en tres sets (6-3, 3-6 y 6-1).

El actual número 2 de la ATP se adjudicó su quinto torneo de maestros ante su máximo rival y favorito en todas las apuestas. Rafa terminó acusando el cansancio del largúisimo partido anterior ante Murray, pero ello no desmerece el impecable torneo de Federer, que llegó hasta la final sin ceder un solo set.

Nadal quería apuntalar el mejor año de su carrera con el único gran torneo que le falta a su brillante currículum. Habría sido el primero en la historia en ganar tres 'Grand Slams' en un año y la Copa Masters, y además en su primera final. Quizá demasiado.

Habría sido un broche de oro ganar frente a testigos de excepción como el actor Kevin Spacey, el bajista de los Rolling Stones, Ron Wood, el futbolista Thierry Henry, ex del Barça, y el ex seleccionador argentino, Diego Maradona, que no se perdió ni un partido del torneo. Ellos brillaron en medio del gentío que abarrotaba el O2 Arena de Londres.

Federer iguala a Sampras y Lendl en el palmarés del torneo de maestros. De paso, se venga un poco de las victorias de Nadal en los 21 duelos anteriores entre ambos (14 a 7). Volverán a verse las caras el 21 en Zúrich y el 22 de diciembre en Madrid, aunque en esta ocasión por una buena causa y con TVE como testigo.

En cuanto al desarrollo del partido, el primer set se lo apuntó el suizo con una autoridad aplastante. Rafa fue incapaz de contestar a su servicio, a pesar de que en el séptimo juego llegó a ponerse 0-30 después de una doble falta de Federer.

Pero supo rehacerse el de Basilea en ese juego con las mismas armas que en los anteriores: una derecha demoledora, sobre todo la cambiada desde el lado del revés buscando el contrapié de nadal.

En un set donde los dos trataron de jugar como 'cañoneros', fue el número dos del mundo el que mostró mayor efectividad, un 100% de puntos ganados con su primer servicio y 14 'winners' por dos de Rafa.

Fue en el octavo juego donde Federer hincó el diente al saque del rival, gracias a un error no forzado con la derecha de Nadal cuando tenía el 40-30 a su favor. En el desempate sacó dos latigazos el suizo que pillaron por sorpresa a Rafa. Rotura y alarma. Servía Roger para consolidar y apuntarse el set, mostrándose aún más confiado ante los infructuosos ataques del español.

Reacción de número uno En la reanudación se vio a un Nadal enrabietado, sacando en el primer juego, y adjudicándoselo en blanco con subidas a la red y fuertes derechas. Ahora el que dosificaba esfuerzos era Federer. El cansancio del maratón ante Murray se notaba en los gestos de Nadal, aunque sobre la pista se viera un duelo bastante igualado. Gestos de impotencia ante los ángulos que le abría Roger y renuncia a disputar algunas bolas de lado a lado de la pista. Pero nadie se creía que se hubiera rendido. Si Federer estaba intratable con el primero, había que aprovechar su segundo servicio. Con 2-1 para el manacorense y servicio de Federer, aprovechó cuatro puntos jugados al segundo servicio para apuntarse su primer 'break. La consolidación llegó con algo de fortuna, puesto que con 40-30 a favor de Nadal y Federer apretando, la derecha desde el fondo de la pista del español dio en la red y cayó muerta en el lado del suizo. Muchos de los presentes en el O2 Arena de Londres se acordaron de la película 'Match point' de Woody Allen. La presión se trasladaba al otro lado de la pista y era el número uno del mundo el que jugaba cómodamente con su saque para administrar su ventaja. Federer trataba de contraatacar asumiendo más riesgos, lo que provocó más de un error. Además, Rafa iba ganando en confianza y alternaba buenos peloteos con saques al cuerpo, que su rival se veía incapaz de restar. Remató el set con un revés liftado a la subida de Federer, que éste no supo levantar. Máxima igualdad en el marcador: un set para cada uno, un 'break para cada uno y 6-3 en ambas mangas. Todo por decidir en un tercer set digno de una final entre los dos mejores tenistas del mundo.