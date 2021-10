El Madrid de Mourinho no da tregua en Europa

Ficha técnica: 0. Ajax de Amsterdam: Stekelenburg; Van der Wiel, Alderweireld, Verthongen, Anita; Enoh, Sulejmani (Eriksen, min. 88), De Jong (Lindgren, min. 77), Emmanuelson; El Hamdaoui (De Zeeuw, min. 45) y Luis Suárez.

4. Real Madrid: Iker Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol, Marcelo; Lass Diarra (Mateos, min. 81), Xabi Alonso, Pedro León (Di María, min. 65), Ozil; Cristiano Ronaldo y Benzema (Canales, min. 83).

Goles:



0-1. Min. 35. Benzema.

0-2. Min. 44. Arbeloa.

0-3. Min. 70. Cristiano Ronaldo.

0-4. Min. 80. Cristiano Ronaldo (p).



El Real Madrid, aunque tenga la clasificación asegurada, no baja el ritmo. Con un once titular en el que jugaban varios de los no habituales, los blancos han entrado en la historia como el equipo que mayor goleada le ha infligido al Ajax en su casa: 0 a 4. Un Ajax que aunque esté muy lejos de ser el equipo que azotaba Europa, se jugaba la vida en este encuentro. [Así lo hemos contado]

Sonó el pitido inicial y a medida que subían los minutos en el cronómetro, subía el ritmo del partido. No habían pasado los primeros cinco minutos y Pedro León ya había podido abrir el marcador. En esta jugada se notó que al murciano le faltan minutos de competición ya que se entretuvo demasiado y la defensa se le echó encima.

El Ajax no renunciaba al partido y, gracias a que estaba abierto y volcado en cada jugada de ataque que producía, el partido era vistoso y bonito para los asistentes al Amsterdam Arena.

El que nunca descansa es Cristiano Ronaldo. El de Madeira levantaba el mismo rumor en la grada como miedo en sus rivales cada vez que tocaba un balón. Precisamente una acción del luso en el minuto 19 fue reclamada como penalti.

Para desgracia de los que veíamos el partido, el ritmo frenético que tenía el choque estaba abocado a bajar a medida que el desgaste físico del Ajax fuera haciendo mella.

Un jugador que no había aparecido era Ozil y hasta que no se dejó ver no llegó el primer gol. A un pase magistral de Xabi Alonso al hueco le siguió una todavía más espectacular dejada de tacón del alemán. A la tercera que tenía, Benzema agradeció el regalo poniendo el esférico en la escuadra. Recordó mucho el gol del francés a otro que metió en Riazor la temporada pasada pero esta vez era Ozil y no Guti el que hacía de mago.

00.43 min Magistral pase de Xabi Alonso y todavía mejor la dejada de Ozil para que Benzema se encontrara el balón muerto en el área holandesa. El francés no desperdició la ocasión y puso el balón en la escuadra.

Con su gol, Benzema se unía al buen papel que estaban haciendo hasta ese momento los ‘sustitutos de lujo’: Arbeloa, Lass y Albiol.

Uno de ellos, Álvaro Arbeloa fue el autor del segundo gol a falta de dos minutos para el 45 de la primera parte. Un lanzamiento de falta de CR7 que rebotó en la barrera le cayó al internacional español quien sorprendiendo a todos empalmó a portería sin pensarselo dos veces. El portero holandés hizo la estatua por dos razones: porque no vio la salida del balón con tantos jugadores delante y porque el disparo rozó en Luis Suárez.

00.48 min El lateral empalma un rechace al saque de falta de Cristiano y sorprende a todos, incluido el meta del Ajax, para colocar el balón ajustado al palo derecho

La segunda mitad comenzó como acabó la primera. El Real Madrid pudo haber cerrado el partido con un mano a mano que Cristiano se fabricó el solito y que el meta Stekelenburg despejó milagrosamente a córner después de que tocara el larguero.



Pensando en asegurar el primer puesto y sin pensar en el clásico (o eso dio a entender), Mourinho sentó en el banquillo a un participativo y trabajador Pedro León en el 64’ para que saltara al césped el indiscutible Di María.

Como ya hiciera en el partido de Copa frente al Murcia, el primer balón que tocó el argentino acabó en gol. Un pase suyo a Cristiano Ronaldo hizo que el portugués pudiera estrenarse y batiera por fin a Stekelenburg.

01.00 min El portugués Cristiano Ronaldo ha anotado el tercer gol madridista en Amsterdam al aprovechar un gran pase de Di María, que le dejó sólo ante Sketelenburg y le batió con un zurdazo.

Aquí se vio la diferencia enorme de los dos equipos: Casillas detuvo la única ocasión de los holandeses con una gran parada tras un disparo duro y raso de Vertonghen y en la jugada siguiente Cristiano hizo el tercero rompiendo de manera definitiva el partido.

Ya con todo resuelto, llegaron las acciones impropias de un partido. Impropias como el penalti absurdo cometido sobre Ozil que convirtió CR7 en el cuarto gol con una 'medio-panenka' o las tarjetas amarillas que vieron Xabi Alonso y Sergio Ramos.

01.04 min Cristiano Ronaldo marcó su segundo tanto en el partido y el cuarto del equipo desde el punto de penalti, tras una falta sobre Özil en el interior del área.

Las dos del tolosarra y la segunda del sevillano fueron por perder tiempo o impedir un saque del contrario. Su equipo acabó con nueve y Mourinho se mostró muy ofuscado en el banquillo. Sin embargo, aunque capitán y entrenador lo desmintieran, más bien pareció que todo seguía un guión escrito de antemano, o mejor dicho escrito con improvisación, y que tenía al portero Dudek como escriba ya que este transmitió a Casillas un mensaje de Mourinho que Iker le pasó a Ramos.

01.34 min El capitán blanco destacó la buena imagen que ha dado el equipo en esta primera fase de la Champions. Casillas no ha querido negar que las expulsiones de Ramos y Alonso fueran provocadas y ha reconocido que ahora ya hay que centrarse en el clásico.

03.31 min El entrenador blanco se mostró orgulloso de su equipo y de esos jugadores que no están acostumbrados a jugar y que han hecho un partido "buenísimo".

En conclusión, el Real Madrid afrontará el gran clásico Barça-Madrid después de pasearse por Europa. En el otro lado, el Ajax se tendrá que conformar con luchar por la Europa League después de la victoria del AC Milan y también rezar para que su guardameta Stekelenburg permanezca en el club 'ajacied' el mayor número de días posible. De no haber sido por el cancerbero, el resultado final podría haber sido espectacular. No sé si tanto como 0-8... pero espectacular.