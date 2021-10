Nadal: "Estaba más cansado física y mentalmente"

El español Rafael Nadal ha dicho que se sintió "más lento sobre la pista" de lo habitual, y cansado mentalmente y físicamente, tras caer ante el austríaco Jurgen Melzer en los octavos de final de Shanghai.

"Me sentí lento sobre la pista y cometí más errores de lo habitual y jugué más corto. También estaba más cansado que normalmente, física y mentalmente", dijo el número uno del mundo. Nadal hizo balance y expresó que decidió jugar en Bangkok y añadir este torneo a su gira asiática porque al comenzar la temporada "no sabía si iba a ganar el US Open".

"Estuve a punto de jugar dos veces en Bangkok en el pasado y no lo hice. Para mí fue imposible decir no, no voy otra vez. Sentí que tenía que ir y fui. Es difícil predecir que si no hubiera jugado en Bangkok lo hubiera hecho mejor aquí. Sería estúpido", comentó. "No jugué en Rotterdam este año porque estaba lesionado. No jugué en Barcelona y funcionó bien para el resto de la temporada. Llegue a Toronto y Cincinnatti no muy bien porque apenas tuve tiempo de entrenarme pero gané allí, y finalmente funcionó en el US Open", recordó.

"Pero estoy contento por la gira asiática, he ganado un torneo y eso es lo más importante para mí, porque los títulos siempre permanecen y lo demás se olvida", añadió el de Manacor que volvió a incidir después en su estado físico.