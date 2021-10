Con 13 años ya se lo dijo a Chicho: "Papá, algún día seré Campeón del Mundo". Y hoy es ese día.



Jorge Lorenzo se ha proclamado como nuevo campeón mundial de MotoGP en Malasia. El piloto español se ha mostrado muy emocionado con el título. "Estoy exhausto y muy feliz. Súper feliz de traer este titulo a España y en especial a Mallorca".

Jorge Lorenzo no se olvidó de nadie en sus dedicatorias."Quiero agradecerle a todas las personas que han estado empujando, que han creído en Jorge Lorenzo, que han apreciado mis virtudes pero sobre todo han entedido mis defectos, que eso es lo más importante. Y sobre todo, se lo agradezco a mi padre que me inculco que el amor por las motos, a mi madre por sufrir tanto, a mi hermana Laura, a mi familia de Mallorca y de Galicia, a los Team Managers que he tenido y al equipo, que han hecho un trabajo siempre impecable y me han permitido luchar siempre, sin problemas con la moto y hacer que siempre sea siempre competitiva. A mi club de fans, los espartanos. A Shoya Tomizawa. A todos los españoles y a los moteros".



Jorge Lorenzo fue bicampeón del Mundo en 250cc con tan sólo 20 años. El piloto español se subió por primera vez en una moto cuando tenía 3 años y con esa edad ya participó en un campeonato oficial. A los 15 ya participó en 125cc y en 2005 subió a la categoría media. Pero a pesar de su gran trayectoria, Jorge buscaba llegar a lo más alto. "Cuando conseguí mi primer título de 250cc dije que ya era feliz para el resto de mi vida. Yo ya estaba contento con lo que habia conseguido, pero he seguido compitiendo y subiendo. Y ahora he conseguido el título en MotoGP y tengo que decir lo mismo. Para mí si no vienen mas títulos podré dormir tranquilo y morir tranquilo. Sobre todo, porque este título es lo más de lo más que puede conseguir un piloto, pero conseguirlo con rivales de la talla de Pedrosa, Stoner o Rossi es mucho mejor".

El piloto español seha proclamado campeón en el Circuito de Sepang y asegura que no ha sido nada fácil. "He sufrido mucho con el calor y la humedad. La carrera ha sido larga y dura. Pero también estaba contento porque sabía que si no había mala suerte y terminaba la carrera, conseguiría una cosa tan grande que el esfuerzo era completamente mínimo. A mí no me gusta perder ni al parchís, y sin embargo estoy muy feliz. Creo que es la primera vez que estoy feliz por haber perdido pero en las próximas carreras intentare tirar al máximo y pilotar lo mejor posible porque ya estaré sin presión".

Jorge Lorenzo va a celebrarlo con todo su equipo, pero el nuevo Campeón del Mundo quiere tener los pies en la tierra. "Este título no quiere decir que a partir de ahora será la -Era Lorenzo-. El año que viene no tiene por qué ser así si no sigo trabajando y haciendo las cosas bien. Puede aparecer un nuevo campeón del mundo que gane a Stoner y Valentino, así que hay que seguir trabajando y empujando con mi gente. Si en cualquier deporte no empujas y no sigues con la mirada del tigre, te comen los demás tigres".

El mallorquín sigue teniendo muchas ilusiones en la siguiente temporada. "Ahora soy campeón con muchos puntos, pero no me voy a quedar parado. Voy a seguir trabajando con ese perfeccionismo que me caracteriza y seguro que, apoyado por mi gente, lucharemos por más títulos. El año que viene en la primera carrera tendré cero puntos igual que todos. Así que empezará todo de nuevo. Y yo sigo queriendo ganar carreras y conseguir campeonatos. Tengo grandes retos, y cambiarán muchas cosas como Rossi que se va a Ducati, Stoner a Honda, así que reto siempre habrá y hay que seguir apretando, pero ahora tenemos que disfrutar esto como si fuera el fin del mundo y olvidarse de todo".