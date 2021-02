Francisco Ventoso, nuevo fichaje del equipo Movistar

El cántabro Francisco Ventoso, reciente vencedor de la París-Bruselas y actualmente en el equipo Carmiooro, ha alcanzado un acuerdo para la próxima temporada con el Movistar de Eusebio Unzue.

Ventoso, de 28 años, está considerado como uno de los mejores esprinters del pelotón español y acaba de ser seleccionado por José Luis de Santos para el próximo Mundial de fondo en carretera que se disputará en Melbourne.



Hasta el momento, Ventoso ha militado en los equipos Saunier Duval, Andalucía Cajasur y Carmiooro y en su palmarés consta un triunfo de etapa en la Vuelta a España.



Este año Ventoso ha ganado una etapa de la Vuelta a Andalucía, una en la Ster Elektrotoer, una en la Vuelta a la Comunidad de Madrid y la París-Bruselas. En el campeonato de España fue segundo.

El corredor cántabro Fran Ventoso expresó su satisfacción tras confirmarse este jueves su fichaje por el Team Movistar para 2011 y su convocatoria para el Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta, que se disputa del 29 septiembre al 3 de octubre en Melbourne (Australia), lo que, según él, supone "un punto de inflexión" en su carrera.

"Recordaré este gran día como un punto de inflexión en mi carrera deportiva. Después de pasar por todas las fases por las que puede pasar un deportista, me encuentro de nuevo en lo más alto, representando a mi país en un Mundial y fichando por uno de los mejores equipos del mundo", dijo Ventoso, que cumplirá su segunda participación en un Mundial.

“José Luis a confiado en mi trabajo a pesar de no estar en la Vuelta y es de agradecer.“

En declaraciones a su gabinete de prensa, Ventoso dijo que ha luchado mucho por ganarse una plaza para el Mundial. "Desde mitad de temporada, sólo he pensado en eso y he planificado todos los entrenamientos y competiciones de cara a la cita mundialista. Todo esto me hace crecer como persona y darme cuenta que, a base de trabajo, y sacrificio podemos conseguir lo que nos propongamos. José Luis a confiado en mi trabajo a pesar de no estar en la Vuelta y es de agradecer", comentó.

Sobre su fichaje por el Team MoviStar, señaló que no puede "estar más contento" por formar parte de "uno de los mejores equipos del mundo". "Estoy súper agradecido a Eusebio Unzue por confiar en mi y devolverme a la categoría Pro Tour. He peleado mucho estos años atrás por recuperar mi sitio y, una vez que lo consigues, sólo queda seguir trabajando y aprovechar la oportunidad", manifestó.