No es baladí decir que, tras su celebración a lo astronauta, Jorge Lorenzo seguía flotando en la luna en su encuentro con los periodistas. "Estoy en una nube. Esta es una de las victorias más significativas para mí este año. Me hacía mucha ilusión ganar aquí porque es un circuito mítico", confesó.

Quizá porque era la primera vez que ganaba en Laguna Seca o porque su ventaja en la general es ya considerable, 72 puntos sobre el segundo, Dani Pedrosa. Su objetivo de este año, el campeonato, está cada vez más cerca. Aunque no quiere darlo por hecho. "Vamos muy ajustados de motores. Además, nuestros rivales arriesgarán más en las próximas carreras porque no tienen nada que perder. Hay que ir con los siete sentidos siempre y no dar nada por ganado".

Una actitud contenida que aún no se traduce en la pista, ya que cuando sale a competir se niega a coger la calculadora. "Es verdad que después de esta carrera las cosas están más sencillas. Pero no sería la primera vez que un piloto pierde su ventaja, por lo que hay que ser cauteloso", aseguró el mallorquín.

La caída de Dani Pedrosa le sirvió en bandeja el triunfo. "Tras pasar a Stoner, que tenía problemas en la entrada a curva, he ido a la caza de Dani. He visto que iba al límite porque se le movía mucho la moto y estaba rodando a un ritmo muy alto, más que en los entrenamientos. Desgraciadamente para él, se ha caído y todo ha sido más sencillo a partir de ahí", explicó.