Adiós Sudáfrica, te echaré de menos

Nos vamos de Sudáfrica con la Copa bajo el brazo. Parece increíble, después de más de un mes en el país africano. La cosa comenzó mal con la derrota ante Suiza en el primer partido, pero luego el equipo cogió carrerilla y no paró hasta levantar el trofeo de campeones mundiales en el precioso e impresionante Soccer City.

Este ha sido un torneo especial por muchas razones. La primera, cómo no, por el triunfo de la selección española, un hecho histórico que nos costará asimilar, por lo menos a mí. El Mundial 2010 ha sido el primero celebrado en África y eso se ha notado. A pesar de que Sudáfrica es el país más desarrollado de todo el continente, tiene carencias y también desigualdades, sin embargo, el empeño que ha puesto su gente para que todo funcionara bien merece un diez.

Los sudafricanos son gente muy acogedora, siempre tienen la sonrisa en la boca. Potchefstroom, la ciudad donde se alojaba España, se volcó completamente con el equipo y los periodistas que llegamos allí. Toda la ciudad estaba engalanada con banderas españolas y carteles de bienvenida. A pesar de ser un país donde el rugby es el deporte más seguido, no hubo un solo día en el que las gradas del campo de entrenamiento no estuvieran llenas, coreando los nombres de los jugadores ataviados con todo tipo de artilugios rojos y amarillos. La afición se volvía 'loca' con Fernando Torres.

Estamos acostumbrados a ver Mundiales que se celebran en verano, donde los futbolistas juegan bajo un sol de justicia. Pero éste ha sido diferente. Al encontrarse Sudáfrica en el hemisferio sur, aquí en junio es invierno. Aunque pueda parecer que en África siempre hace mucho calor, os aseguro que no es así. El invierno sudafricano es bastante distinto al español. No llueve apenas durante toda la estación y los campos están secos, durante el día hace calor, pero cuando el sol se va a eso de las seis de la tarde hace muchísimo frío. No se me olvidará la imagen de Sergio Sauca presentando el bloque de deportes desde Potchefstroom con sus guantes de cuero.

No puedo terminar sin mencionar el magnífico trabajo que han hecho mis compañeros tanto de Televisión Española como de Radio Nacional. A pesar de lo que pueda parecer desde fuera, cubrir un Mundial de fútbol es una tarea complejísima y agotadora, pero ellos lo han hecho de una forma espléndida.