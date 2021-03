El entrenador del Bayern Múnich, Louis Van Gaal, dijo que él no hubiera hecho lo que hizo su homólogo del Inter de Milán en el Camp Nou cuando se dirigió a celebrar frente a la tribuna tras eliminar al Barcelona de la Liga de Campeones, generando un incidente con el meta contrario Víctor Valdés.

'Yo no haría lo que hizo Mourinho en el Camp Nou de Barcelona. No me hubiera comportado de manera tan provocadora', dice Van Gaal en una entrevista que publica la revista 'Sport Bild', centrada en las relaciones entre los dos entrenadores y en sus similitudes y diferencias.

Van Gaal, al comienzo de la entrevista, recordó la época en que Mourinho trabajó como su asistente en el FC Barcelona, centrándose ante todo en el análisis de los rivales.

'El tomó esa tarea muy en serio y para ser puntual me llevaba sus análisis a casa. En esa época era muy humilde. Fue hermoso ver su evolución y como se fue convirtiendo en una personalidad', dijo Van Gaal.

“Él entrena para ganar. Yo entrenó para jugar un fútbol atractivo“

Van Gaal se muestra convencido de que él contribuyó a la formación de Mourinho y dice que desde el comienzo advirtió que era una ayuda valiosa.

'Sus análisis eran buenos. Pude ver de inmediato que entendía el juego. Lo eduqué y le mostré como tenía que hacer su tarea porque yo entiendo el fútbol de manera diferente a todos los otros entrenadores', afirmó el holandés.

Sin embargo, Van Gaal admite que actualmente él y Mourinho representan dos concepciones diferentes del fútbol.

'El entrena para ganar. Yo entrenó para jugar un fútbol atractivo y ganar. Mi camino es más difícil', dijo Van Gaal.