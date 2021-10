El entrenador del Barcelona, Josep Guardiola, ha lamentado que el récord de puntos (87) que ha obtenido el equipo azulgrana con los tres que ha sumado contra el Xerez (3-1) no le den ya el título de Liga.

"Es un hecho atípico que no seamos campeones con tantos puntos", señaló el preparador barcelonista a la finalización del partido contra el Xerez, y dijo que ahora sí el aficionado azulgrana, así como sus jugadores, deben centrarse en la cita del miércoles contra el Inter.

"Para el Inter debemos sacar la esencia pura de nuestro fútbol. El miércoles debe salir el Barça en su máxima expresión", dijo el entrenador del equipo azulgrana.

"El partido del miércoles es único. El de hoy era un encuentro muy peligroso. Nos ha costado mucho. No dudo de los jugadores, pero el peso del partido del miércoles ha pesado mucho. No creo que se tenga que ganar este tipo de partidos como sea, porque siempre has de hacer algo para ganar", razonó.

Acerca de los dos cambios que ordenó justo en el arranque de la segunda parte, cuando entraron Piqué y Messi, Guardiola admitió que las cosas "no iban bien" y aceleró "una idea que ya tenía planteada", ya que pretendía dar minutos a jugadores que participarán el miércoles.