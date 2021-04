Ibrahimovic: "Mi mayor crítico soy yo"

El jugador del FC Barcelona Zlatan Ibrahimovic aseguró en la víspera del partido de ida contra el Arsenal de cuartos de final de Liga de Campeones, que su mayor crítico es él mismo porque siempre intenta superarse para intentar conseguir más títulos [Arsenal-Barcelona, miércoles, 20:45h].



"Creo que me motiva bastante. Siempre recibes críticas, pero es parte del fútbol. El crítico más duro soy yo, porque me pongo presión para jugar bien. Hemos venido aquí para ganar y vamos a hacer todo lo posible", aseguró.



En este sentido, aseguró estar "mejor" tras los últimos partidos, pero no crea que sea su mejor versión. "Estoy mejor, seguro. Si es el mejor 'Ibra' no lo sé, porque debo hacer más y quiero hacer más. Vienen dos meses muy importantes y espero continuar con mi trabajo, y que el equipo también porque lo está haciendo muy bien, pero quedan dos meses muy importantes", señaló.



Ha recibido críticas estos días por parte de la prensa inglesa, pero no le dio más importancia ya que, en su opinión, no tiene que demostrar nada a nadie. Por ello, salió en su propia defensa. "Creo que la gente que sabe un poco de fútbol conoce cómo juego, y no tengo que demostrar nada. Siempre intento dar lo mejor de mí para intentar ganar títulos. He ganado seis ligas consecutivas y no sé qué tengo que demostrar más. He venido al Barça para seguir ganando grandes títulos y ser mejor jugador y también divertirme", manifestó.



Sobre el Barcelona, apuntó que lo que le hace grande es una profundidad y un equilibrio en el banquillo que permite superar las bajas, como la de Andrés Iniesta para mañana. "Siempre jugamos para ganar, y esto es por lo que el Barcelona es un gran equipo, porque tenemos 22 jugadores y todos son fantásticos", indicó.

"No dependemos de nadie" "Hemos perdido a Iniesta, normalmente esto sería una baja importantísima, pero saldrá otro jugador por él y lo hará bien. Tenemos un equipo con muy buen equilibrio, no dependemos de nadie", celebró 'Ibra', que dedicó también su tiempo para recordar que Henry no se contentó al saber que tenía que jugar contra su ex equipo, y para apuntar que ayudará a Messi a conseguir el Balón de Oro.



"Cuando se enteró (Henry) del sorteo no estaba feliz, porque todavía tiene sentimientos hacia su antiguo equipo, porque tuvo una carrera extraordinaria aquí. No le pregunté directamente, pero sé que tiene al Arsenal en su corazón", manifestó.



Sobre Leo Messi, un jugador "extraordinario", aseguró: "Todo el mundo le ama y dice que es increíble. Espero que consiga mantener el nivel porque no ganó la Bota de Oro y este año le voy a ayudar a ganarla. Espero que continúe en forma, porque está en un entorno perfecto y todo es positivo para él", señaló.