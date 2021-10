Un partido de sanción para Guardiola e Ibrahimovic

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Barcelona, José Antonio Reyes, media punta del Atlético de Madrid, y el entrenador azulgrana, Josep Guardiola, han sido sancionados con un partido de suspensión tras ser expulsados en la última jornada de la Primera división española de fútbol.

Ibrahimovic y Reyes recibieron la roja directa por golpear a sendos rivales en los partidos frente al Almería y el Zaragoza, respectivamente, y Guardiola por protestar a Clos Gómez a través del micrófono de uno de los asistentes.

Según hizo constar el colegiado en el acta arbitral, por abandonar el área técnica y "gritar a escasos centímetros de la cara del asistente y con los brazos en alto: 'pitas todo al revés, no te enteras de nada'".

El Barcelona había presentado sendos recursos ante el Comité de Competición por las expulsiones, pero no han sido estimadas. Ahora, a la espera del recurso, la decisión implica que no estarán presentes en el partido ante el Valencia que se juega en el Camp Nou.

Según señala el FC Barcelona en su web, en la decisión respecto al entrenador azulgrana no ha habido unanimidad y se emitió un voto particular por parte del presidente del Comité de Competición, Alfredo Flórez, en el que éste discrepaba del criterio de los otros miembros al entender que la acción del técnico catalán sólo era constitutiva de amonestación y no de expulsión.

De todos modos, el FC Barcelona anunció igualmente que recurrirá estas dos decisiones ante el Comité de Apelación para intentar que ambos estén presentes en el próximo partido contra el Valencia.

Otros trece jugadores también fueron sancionados por un partido, incluido el argentino Emiliano Armenteros, jugador del Xerez, quien fue expulsado segundos después de salir al terreno de juego en el partido frente al Málaga por golpear también a un rival con el brazo.

Jugadores - Un partido de suspensión, por acumulación de amonestaciones, a Fernando Navarro (Sevilla), Márquez (Espanyol), David Fuster (Villarreal), Gregory (Sporting), Cata Díaz (Getafe), Gabi (Zaragoza), Tiago (At. Madrid), Henrique y Pinillos (Racing)

- Un partido de suspensión, por doble amonestación y consiguiente expulsión, a Callejón (Espanyol) y Navarro (Valencia)

- Un partido de suspensión, por infracción de las Reglas de Juego determinante de expulsión, a Duda (Málaga)

- Un partido de suspensión, en aplicación del artículo 123 del Código Disciplinario de la RFEF, a Ibrahimovic (Barcelona), Armenteros (Xerez) y Reyes (At. Madrid).

Clubes - Multa al Almería en aplicación del artículo 123.

Entrenadores - Un partido de suspensión, en aplicación del artículo 120, a Josep Guardiola (Barcelona).