Arropado por una decena de amigos, familiares y compañeros de la Federación de Hielo y el Comité Olímpico Español, el piloto español de skeleton ha completado hoy su participación en los Juegos Olímpicos de Vancouver terminando en vigésimocuarta posición. "Estoy encantado, muy contento. He ido bajando el crono en cada mango y en esta última, en la tercera, he batido mi récord de velocidad, así que estoy feliz", decía emocionado al terminar su descenso de hoy.

El español ha remontado en la tercera serie, disputada hoy en la pista de Whitler, una posición respecto a lo conseguido en las dos primeras mangas, y ha firmado un tiempo total de 2'43''62, a 6''16 del primer clasificado.Además, Ander ha batido su récord de velocidad, bajando a 140,2 km/h en la pista de Whistler, una de las más rápidas del circuito internacional.

"Esto me demuestra que tengo que seguir adelante, no me conformo, ni mucho menos, con estar entre los 25 primeros del mundo, aunque eso ya es todo un logro", explica el español. "Voy a seguir luchando por ello, porque amo este deporte y porque quiero seguir mejorando. Si tengo los apoyos necesarios para seguir adelante, por mí no va a quedar la cosa, seguiré hasta Sochi (donde se celebran los Juegos de Invierno en 2014)", declaró.

La última bajada de Ander fue animada con banderas, gritos y palmas a los pies del circuito por la presidenta de la Federación de Hielo,Maria Teresa Samaranch; la vicepresidenta Gloria Stefanell, el alcalde de Barcelona Jordi Hereu, la hermana de Ander y algunos amigos.

Ander no logró meterse entre los 20 mejores pilotos, que disputaron la cuarta y última serie, en la que se decidieron las medallas. En esa última manga, el que finalmente se llevó el oro fue el canadiense Jon Montgomery, que por sólo siete centésima le arrebató el título olímpico al favorito de la prueba y que había sido el primero en las primeras mangas, el letón Martins Dukurs.

Durks llegó a la cuarta y decisiva manga con sólo 18 centésimas de distancia sobre el canadiense, que finalmente consiguió para us país el cuarto oro de estos Juegos. El letón tuvo que conformarse con la plata, mientras que el bronce fue para el ruso Alexander Tretyakov.