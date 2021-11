Paquillo reconoce su "error", pero no se retirará

El marchador accitano Francisco Fernández 'Paquillo' reconoció su "error" al haber estado en posesión de sustancias dopantes prohibidas por la Agencia Mudial Antidopaje (AMA) y mostró su "arrepentimiento" por ello, pero aseguró que no se retirará y confió en que la sanción que le imponga la Real Federación Española de Atletismo sea la "menor posible" para poder disputar los Juegos Olímpicos de 2012.

En su primera comparecencia pública después de haber reconocido la tenencia ante la Guardia Civil, que investiga la llamada 'Operación Grial', Paquillo dijo que posiblemente sus resultados de los dos últimos años le han llevado a creer que ese tipo de sustancias podrían haberle "ayudado" a cosechar el éxito.

"El deporte de élite es muy exigente y sacrificado y parece que si no ganas una medalla no eres nadie. Esto pasa y cuando las cosas no te van bien crees que eso te puede ayudar", dijo en la sala de prensa de la Diputación de Granada el atleta, que estuvo acompañado del presidente de la institución provincial, Antonio Martínez Caler, y del diputado provincial de Deportes, Iván López Ariza, que quisieron así hacer público su apoyo a Paquillo en estos "malos momentos".

"Las cosas se tienen que hacer bien y yo no las hice"

Preguntado por las razones que le llevaron a negar en un primer momento su implicación en la supuesta red de dopaje, el accitano respondió que la situación fue entonces "difícil" para él, porque "en esos momentos estás solo" y se tienen "dudas", sobre todo "cuando sabes que has hecho algo malo". No obstante, indicó que no existe nada más que lo que ya ha declarado al respecto y pidió a los medios de comunicación "no dar más vueltas, porque se han dicho muchas barbaridades".

Reconocer públicamente su "error" es para el atleta "muy duro" y más si, a pesar de haber mostrado ya su arrepentimiento dando explicaciones, se le siguen pidiendo más. "Si lo cuentas públicamente es ya difícil como para que te sigan recordando el error, que es ya un calvario", señaló el de Guadix, quien afirmó que "el camino correcto es otro" y que por haber tomado el errado ahora pagará su "castigo". "Soy consciente de que las cosas se tienen que hacer bien y yo no las hice. Espero que ningún deportista haga lo que yo hice", sostuvo.

“Mi carrera deportiva no ha sido fácil“

"Mi carrera deportiva no ha sido fácil, he tenido muchas platas, y además he tenido problemas personales, pero he superado todos esos momentos y creo que estos los voy a superar, sobre todo porque tengo gente cerca de mí incluso más en los malos momentos. Ahora me he dado cuenta de que alguna gente que estuvo en los buenos no está en los malos. Por la gente que ahora me apoya voy a seguir luchando y a intentar llegar a Londres en 2012, seguro", incidió.

La posible pérdida de patrocinadores no es lo que más le preocupa actualmente, sino que ha "defraudado" a mucha gente, a la que además ha hecho "mucho daño". "No exijo a nadie que esté con 'Paquillo', pero a quien me quiera apoyar yo se lo agradeceré", dijo el marchador, quien dio por ello las gracias al respaldo mostrado por la Diputación.