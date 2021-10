¿Cuál es la mejor canción de los últimos mundiales?

Uno de los grandes atractivos de un Mundial de Fútbol, al margen de la parte deportiva, es conocer quien es el cantante y cual la canción oficial. Durante los últimos años se ha puesto de moda optar por artistas de moda para darle aún más color a la ceremonia inaugural de un evento que tiene en Internet un gran escaparate y que congregó a 26.000 millones de espectadores hace cuatro años.

Así, este año ha sido elegido el cantante almeriense David Bisbal, junto al cantante somalí K'naan, quienes han dado a conocer su nueva canción por medio de internet, para poner voz a la versión latina de la canción oficial del Mundial de Sudáfrica, "Waving Flag", inspirada en las costumbres africanas y que apela al amor y al optimismo.

John Secada en el Mundial de USA 1994 con el tema "If you go", Ricky Martin en Francia 1998 con "La copa de la vida", Vangelis en Corea-Japón 2002 con la canción "Anthen" o Il Divo junto a Toni Braxton en Alemania 2006 con "Time of our lives" han sido los artistas que han prestado su imagen y voz en los últimos cuatro campeonatos del mundo.

En RTVE.es hemos seleccionado las canciones oficiales del Mundial USA 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2020, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 para que elijas la que más te gusta. ¿Cual es tu canción favorita?

David Bisbal y K'naan - "Waving Flag" - Sudáfrica 2010

Un dúo singular para una canción con mucho ritmo

Toni Braxton e Il Divo - "Time of our lives" - Alemania 2006

Cuatro líricos junto a la angelical voz de contralto de la británica

Vangelis - "Anthen" - Corea-Japón 2002

Música electrónica para esta canción instrumental

Ricky Martin - "La copa de la vida" - Francia 1998

Ritmo y movimiento con pasión para esta popular canción

John Secada - "If you go" - USA 1994

Pegadiza canción de este cubano criado en los suburbios de Miami