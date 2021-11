Van Nistelrooy ya luce el 22 del Hamburgo

Ruud Van Nistelrooy ya ha sido presentado con su nuevo equipo, el Hamburgo. El delantero holandés lucirá el número 22 y espera debutar el día 6 ante el Colonia.



El pichichi de la temporada 2006/07 se despidió ante el Málaga del Real Madrid con una ovación del público conmovedora que incluso él mismo grabó con su teléfono móvil.



A las 13:22 ha aterrizado junto a su esposa en Alemania y los cinco grados bajo cero de la ciudad alemana que le han recibido le han obligado a acelerar su presentación.



En declaraciones a 'De Telegraph' ha puesto fecha a su debut para dentro de dos jornadas de la Bundesliga, descartando debutar esta semana ante el Wolfsburgo.



"No sería prudente, el partido contra el Wolfsburgo del viernes llega demasiado pronto, espero entrenar durante la semana, tener unas diez sesiones con el grupo y luego ir entrando", explicó el ya ex madridista.



Van Nistelrooy ha asegurado en la entrevista que pudo "haber fichado por la Premier, pero necesitaba un nuevo desafío y le excitaba jugar en la Bundesliga".



"Las conversaciones con el presidente Bernd Hoffman y el entrenador Bruno Labbadia me entusiasmaron, y mis compatriotas Mathijsen y Van der Vaart me convencieron de que el Hamburgo era el club correcto para mí".