El Barça-Sevilla más copero y canterano

Por unas causas o por otras, el Barça-Sevilla de ida de los octavos de Copa del Rey (en vivo, 22:00) puede llegar a ofrecer un auténtico duelo de canteras. En el Barça vuelve a saborear la titularidad el delantero Bojan Krkic, cuya estrella se fue apagando eclipsada por la de Pedro.

El 'mago' de la cantera blaugrana, Pep Guardiola, podría dar algo más que minutos, la ansiada titularidad, al joven hispano serbio de Bellpuig. Bojan ha aprovechado hasta ahora mejor que nadie los minutos que ha disfrutado en su torneo favorito, la Copa del Rey, donde guarda en el recuerdo su gol ante el Athletic en la última final.

Entre lesiones y compromisos como la Copa de África, Guardiola ha tenido que convocar a otros dos canteranos, Dos Santos y Thiago, para completar su lista, pero no renuncia a un once de garantías dada la entidad del rival.

Por ello, la entrada del brasileño Maxwell en el equipo titular sólo se comprende teniendo en cuenta que Abidal sufre aún algunas molestias. Otro cambio que parece seguro es el de la portería, puesto que habitualmente Pinto intercambia la titularidad con Valdés en la Copa.

La marcha de Touré a la Copa de África y la lesión de Keita obligan a recomponer el pivote, donde Pep tendrá que echar mano de Piqué, Chigrinski e incluso el mexicano Márquez, aunque éste se perfila como posible compañero de Puyol en defensa con Sergio Busquets por delante, dejando la batuta a Xavi e Iniesta.

Messi es más duda que Bojan en ataque por sus molestias en el tobillo, pero la baza segura parece la de Zlatan Ibrahimovic. Si fallara la opción de Leo, Guardiola tiene disponibles a Henry y Pedro.

Si el equipo titular del Barça parece un puzzle, Manolo Jiménez podría reivindicar los mismos problemas en su equipo. El Sevilla llegó a Barcelona con sólo 14 jugadores disponibles del primer equipo y cuatro canteranos para completar la convocatoria: Dani Jiménez, José Carlos, Juan Torres 'Cala' y Redondo.

El entrenador sevillista tiene lesionados a Luis Fabiano, Squillaci, Adriano y Fazio, además de a Kanouté y Zokora en la Copa de África. Por no hablar del drama que está viviendo Sergio Sánchez, cuya anomalía cardíaca podría apartarle de la práctica del fútbol.

No obstante, donde no parece tener demasiadas dudas es en defensa y ante el Barça se perfila la misma zaga que jugó ante el Atlético, pese a los dos errores garrafales que les costaron la victoria. Aunque el canterano 'Cala' ya dio muestras ante el Rangers de que no le pesa la responsabilidad.

Dos que se han librado de la Copa de África son Romaric, centrocampista, y Koné, delantero. El primero sí podría formar en el pivote junto a Duscher, pero el segundo tiene una dura competencia con Negredo en la delantera, a menos que Jiménez opte por jugar con dos puntas y elimine el media punta, donde jugaría Renato.

Las garantías del Sevilla están en las bandas, bien cubiertas desde abajo por Konko y Navarro con los extremos de moda por delante de ellos. Un Jesús Navas indiscutible por la derecha deja la rivalidad por la izquierda a Capel y Perotti, una disyuntiva algo más agradable para Jiménez.