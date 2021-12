Pellegrini: "No creo que Ronaldo debiera ser expulsado"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Madrid, ha justificado que el portugués Cristiano Ronaldo no celebrase un gol tras fallar un penalti y su posterior expulsión, asegurando que "no tiene problemas de compañerismo" y que tuvo "un problema mental" tras errar la pena máxima.

"Cristiano no tiene problema de compañerismo ni fue mal compañero por no celebrar el gol. Alves le atajó el disparo y Benzema había hecho gol, pero no tiene ninguna importancia", aseguró. "Es difícil cuando uno falla un penalti no tener un problema mental, pero no tiene problema de compañerismo, ni egoísmo, ni se preocupa sólo de él", añadió.

Analizando su expulsión, Pellegrini dejó entrever que en su opinión no la mereció. "Una amarilla fue por la celebración (se quitó la camiseta) y la segunda por verse en un enredo que era evitable. Tenemos un partido importante en Valencia. Son reacciones puntuales del reglamento, pero no creo que debiera ser expulsado".

"La expulsión reglamentariamente es justa porque se quita la camiseta y luego está involucrado en una serie de faltas a las que respondió. No lo vi bien pero digo que se dedica a jugar mientras otros pegan. Es un jugador creativo que se dedica única y exclusivamente a jugar", añadió.

"Era penalti claro" Sobre la jugada de la polémica con el penalti sobre Cristiano Ronaldo, Pellegrini no coincidió con las quejas del mexicano Hugo Sánchez, técnico del Almería. "Me pareció que Alves le tocó y que era penalti claro. A Hugo le pareció que no lo era pero hay un árbitro que decide. Creo que el Real Madrid hizo un partido casi completo, con diferencia respecto al Almería que se acabó reflejando en el marcador", manifestó. El técnico madridista admitió que en el segundo tiempo sus jugadores tuvieron "un problema concentración" y que se relajaron, pero reconoció que reaccionaron a tiempo. "El Almería se puso en ventaja pero ni ellos se lo creían. Por suerte nos calmamos y pudimos concretar un marcador bastante amplio. Demostramos que no hay problemas físicos en los últimos veinte minutos", concluyó.

Cristiano: "Soy humano y me he equivocado" Por su parte, el propio Cristiano Ronaldo ha pedido perdón tras ser expulsado ante el Almería y ha dicho que es "humano", que también tiene fallos y se ha "equivocado". "Soy humano y me he equivocado. También tengo fallos, pero soy un profesional y no me gusta ni fallar ni perder", manifestó en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu. El futbolista portugués reconoció que ha pedido perdón a sus compañeros en el vestuario. "Me quedé triste tras fallar el penalti y por eso no fui a celebrarlo. Soy muy perfeccionista, pero lo bueno es que Karim (Benzema) pudo marcar", resaltó. Sobre su patada a Juanma Ortiz, que provocó su expulsión por doble tarjeta amarilla, dijo: "Fue una reacción instintiva por la que pido disculpas".