Tiger Woods: "He defraudado a mi familia"

El estadounidense Tiger Woods ha reconocido haber defraudado a su familia y ha pedido intimidad para tratar en su casa los problemas que puedan haber sufrido en los últimos días al tiempo que criticó a la prensa por hacerse eco de rumores.

"He defraudado a mi familia y lamento estas infracciones con todo mi corazón. No he sido fiel a mis valores y al comportamiento que mi familia se merece. No soy alguien sin errores y estoy lejos de la perfección. Estoy atendiendo mi comportamiento y mis fracasos personales a puerta cerrada con mi familia. Estos sentimientos deben ser sólo compartidos por nosotros", afirma en un comunicado en su página.

El golfista asegura estar "consternado" por el alcance de las noticias de la prensa y, aunque sabe que es "una persona muy conocida" pide intimidad. "Durante la semana pasada, mi familia y yo hemos sido acosados con la exposición de detalles íntimos de nuestras vidas personales", apuntó.

El de Cypress niega las especulaciones que apuntaban a que sufrió el accidente de tráfico de la semana pasada tras una discusión con su esposa. "Las historias que dicen que hubo algún tipo de violencia en el accidente de tráfico son completamente falsas y maliciosas. Elin ha hecho siempre más para apoyar a nuestra familia y ha demostrado más elegancia de lo que nadie pueda esperar", indicó.

“Las historias que dicen que hubo algún tipo de violencia en el accidente de tráfico son completamente falsas y maliciosas.“

Por otra parte, considera que lo "más importante" es el derecho a la privacidad por ser "un principio importante y profundo". "Hay gente que no comparte mi punto de vista sobre esto. Pero para mí, la virtud de la privacidad es que uno debe estar protegido en asuntos en los que la privacidad atañe a uno mismo y su propia familia. Los pecados personales no deben requerir comunicados de prensa y los problemas familiares no deben significar confesiones públicas", añadió.