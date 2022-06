En Brasil aseguran que Kimi Raikkonen correrá la próxima temporada en Mercedes GP

El nuevo equipo Mercedes GP (ex Brawn GP) podría haberse hecho con los servicios del finlandés Kimi Raikkonen para la próxima temporada, según informa el medio brasileño 'Sport TV'.



Según esta publicación, el periodista Lito Cavalcanti habría revelado a SporTV la exclusiva. La noticia coincidiría con el anuncio de McLaren de la contratación de Jenson Button por tres años, a razón de 6 millones de libras anuales. El británico ha dejado a su ex equipo, Mercedes GP con un monoplaza libre, el cual podría ocupar Raikkonen aunque el mejor colocado en todas las quinielas es el alemán Nick Heidfeld.



También la revista 'Autosport' se hace eco del rumor. La condición indispensable sería que Mercedes GP le asegurara a Kimi Raikkonen que va a tener un coche competitivo para luchar por el título. Así lo ha declarado a 'Autosport' el manager del piloto, Steve Robertson: "La Formula 1 es así", ha dicho Robertson, "si están convencidos de ofrecer a Kimi la posibilidad de luchar por el Campeonato del Mundo, nunca se puede decir nunca, siempre hay posibilidades", concluyó.



Se da la circunstancia de que en el mismo día, Steve Robertson (mánager de Kimi) anunció que el piloto se tomará el 2010 como un año sabático. A partir de esta declaración han surgido un torrente de hipótesis acerca del futuro del que fue Campeón del Mundo en el año 2007.



La posibilidad de Mercedes GP sería la única que permitiría a los seguidores del 'Gran Circo' de la Fórmula 1 poder seguir disfrutando de su pilotaje. De no ser así, todo apunta a que el Mundial de Rallys puede ser su destino.

Los Rallys, la opción con más credibilidad El piloto finlandés está negociando su posible fichaje por el equipo francés Citroën para pilotar uno de sus coches en el Mundial de Rallys en 2010, después de que se confirmara que no participará el próximo año en el campeonato de Fórmula Uno, informó hoy el canal de televisión MTV3.



El principal patrocinador del equipo Citroën, la empresa Red Bull, está tan interesada en fichar a Räikkönen que le habría ofrecido el doble del sueldo que paga a su primer piloto, el seis veces campeón mundial Sebastian Loeb, aseguró el canal.



El principal perjudicado del desembarco de Raikkonen en Citroën sería el español Dani Sordo. El cántabro, que finalizó el Mundial en la tercera posición, se vería obligado a buscar un nuevo volante.



Además de su posible participación en el Mundial de Rallys en 2010, el finlandés tiene intención de competir también en las 24 Horas de Le Mans, una prueba mítica por la que siente un interés especial.