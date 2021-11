Pellegrini deja a Guti fuera de la convocatoria

Convocatoria: Iker Casillas, Dudek, Sergio Ramos, Arbeloa, Pepe, Raúl Albiol, Marcelo, 'Lass', Xabi Alonso, Mahamadou Diarra, Gago, Kaká, Van der Vaart, Granero, Higuaín, Raúl, Benzema y Van Nistelrooy.



El centrocampista del Real Madrid, Guti, se ha quedado fuera de la convocatoria de Pellegrini para el partido ante el Getafe, según ha informado Radio Nacional. El técnico ha argumentado que el centrocampista acaba de salir de una lesión (esguince de tobillo) que sin embargo no le impidió ser titular el pasado martes en Copa del Rey.

Sin embargo, la decisión resulta polémica por la supuesta discusión que ambos mantuvieron en el descanso del partido ante el Alcorcón. Si ayer fue Guti el que lo desmintió, hoy ha sido el chileno el que ha restado crédito al choque dialéctico entre ambos.

"Desmiento lo de Guti, tengo muy buena relación con él y no está citado no por castigo, ni por ser insolente, sino porque sale de una lesión y no está al nivel. No vale dar la pena dar más vueltas al tema", aseguró en un mensaje que no coincide con el del jugador.

“Guti nunca fue irrespetuoso“

Sí reconoció el técnico madridista que en la buena relación que mantiene con Guti está trabajando especialmente aspectos de su carácter a corregir. "Converso permanentemente con Guti de forma individual. Lamento que se haga daño a su imagen con algo que no sucedió".

"Es un jugador que nunca fue irrespetuoso, con el que tengo muy buena relación y va a seguir siendo así. Probablemente tenga que ayudarle con su carácter, pero volverá a aparecer pronto en el equipo porque es un jugador muy importante", zanjó.

Guti: "Estoy en perfectas condiciones" Por su parte, Guti ha reiterado su posición este mismo viernes al asegurar que se lleva "increíble" con el técnico chileno. El madridista realizó estas declaraciones minutos antes de conocer que se queda fuera de la lista de convocados para enfrentarse al Getafe. “Estoy perfecto para jugar“ También aseguró que estaba en condiciones de jugar ante el conjunto azulón. "No tengo molestias, estoy en perfectas condiciones para jugar", dijo desmintiendo que sufra dolor en los isquiotibiales. "Me llevo increíble con Pellegrini, no me puedo llevar mejor. Es de los entrenadores que mejor me he llevado, que mejor he comenzado desde el principio. Si estoy en el Real Madrid el ochenta por ciento es por él. No tengo nada contra Pellegrini, todo lo contrario", aseguró.