Penaltis pitados y no pitados que valen un Mundial

Está por ver si el destino acaba siendo benévolo con la Argentina de Maradona, que logró un agónico triunfo en el Monumental de Buenos Aires gracias a un gol del 'canonizado' Palermo en el descuento para desequilibrar el 1-1 ante Perú que condenaba al pequeño dios futbolístico. Aún espera a cruzarse con una Uruguay que sigue dependiendo de sí misma y que ante Ecuador logró también un triunfo in extremis.Sin embargo, ambas deben tener en cuenta que aún dependen de sí mismas tras recibir 'ayudas' decisivas de los árbitros en sus respectivos partidos. Dos injusticias que, paradójicamente, no perjudican a ninguno de los dos equipos, aunque no piensen lo mismo en Ecuador, desplazada al sexto puesto en el grupo suramericano , provisionalmente fuera de la clasificación y de la repesca.Todo parecía apocalíptico en el desenlace del Argentina - Perú en el Monumental de Buenos Aires, bajo la lluvia y los vientos huracanados que aparecieron en la tarde bonaerense. En el minuto 90, Rengifo había empatado el partido para Perú y apenas unos minutos después, el 'Loco' Palermo, el 'Titán' Palermo, reivindicó su regreso a la selección albiceleste empujando un balón a puerta que daba la victoria por 2-1 a los albicelestes . En posición dudosa, pero aparentemente válida, según las imágenes, porque había al menos un defensor peruano que le habilitaba.Pero, dos minutos después, el árbitro boliviano René Ortubé, al que ya se había pintado como 'casero' antes del partido, pitó inexplicablemente el final del encuentro cuando un delantero peruano se adentraba en el área y además le hacían un penalti.Aunque Perú era colista y no se jugaba nada, la prensa del país ha acusado al árbitro René Ortubé de "perjudicar" claramente a su selección. "De la mano de Dios a la de un sinvergüenza", publica el diario La República.En especial, le acusan de no pitar dos claros penaltis a favor, uno por mano de Emiliano Insúa en el minuto 59, con 1-0 en el marcador, que el colegiado entendió que era tratando de protegerse con el codo del disparo del delantero peruano Norberto Solano.Por su parte, casi al mismo tiempo, Uruguay lograba idéntico 2-1 en casa de Ecuador al transformar Diego Forlán un penalti en el descuento que le daba la victoria ante los cuartos clasificados.En este caso, el colegiado brasileño Salvio Fagundes se comió un claro piscinazo de Edison Cavani, que conducía un contraataque y se tiró dentro del área al echársele encima el guardameta ecuatoriano Marcelo Elizaga. Pero es que, además, la jugada venía precedida de una mano en el área del defensa 'celeste' Euguren.Sin embargo, el árbitro señalo penalti y sancionó con una amarilla al portero ecuatoriano. Forlán transformó en gol desde el punto penalti para felicidad de los uruguayos y el enorme desencanto de los ecuatorianos.