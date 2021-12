Valverde: "Mejor tener a Evans lejos"

Alejandro Valverde reforzó su liderato en la etapa reina de Sierra Nevada y celebró el hecho de "haber alejado a Cadel Evans", víctima de un pinchazo del que no se apercibió en carrera el corredor murciano.



"Hoy se han podido abrir algunas diferencias, sobre todo con Evans,que era el que estaba más cerca en la general y el más peligroso para la última contrarreloj", señaló Valverde.



"No sabía que Evans había pinchado, pero aprovechamos esa circunstancia y nos pusimos de acuerdo Mosquera, Basso, Gesink y yo para tirar hacia arriba", explicó.



"Creo que hoy he dado otro paso para ganar la Vuelta, pero queda una semana y mañana tendremos en La Pandera una etapa muy difícil", añadió.





Samuel Sánchez:"Monachil ha sido infernal"



Samuel Sánchez (Euskaltel), campeón olímpico en ruta, admitió, tras haber perdido tiempo con sus rivales directos, que pasó "un infierno" en Monachil, aunque luego, "gracias al equipo", pudo salvar la etapa de la mejor forma posible, sin grandes descalabros.



"Monachil se me ha hecho infernal. Allí pasé un momento muy malo, pero gracias al equipo pude recuperar y salvar la etapa mejor de lo esperado. Si no fuese por los compañeros aún estaría subiendo", explicó Samuel en meta.



"Samu" pudo coger el ritmo en Sierra Nevada e ir adelantando a un buen número de corredores que se iban descolgando del grupo de cabeza.



"Primero con Egoi Martínez y luego con Amets Txurruka e Igor Antón, que han trabajado de manera increíble, he recuperado la marcha, y eso me sirvió para acercarme. El ascenso ha sido durísimo. Si me hubiera cebado seguro que pierdo más tiempo, pero he regulado y he salvado el día bien para lo que ha podido pasar", comentó.



Samuel Sánchez admitió que " Valverde, Gesink, Mosquera y Basso están un punto por encima".