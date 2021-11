Contador tiene cuatro ofertas en firme

Contador tiene muchas novias, pero todavía no se ha decidido por ninguna

El ciclista pinteño Alberto Contador (Astana) tiene cuatro ofertas en firme para la próxima temporada, pero las propuestas que más le han convencido hasta el momento han sido la expuestas por el francés Caisse d'Epargne y el belga Quick Step.



El dos veces campeón del Tour de Francia sigue debatiendo su futuro próximo, pese a que aún tiene un contrato vigente con el equipo kazajo Astana hasta 2010. Su actual equipo le ha ofrecido en una reunión secreta en Barcelona, un contrato para las próximas cuatro temporadas a razón de ocho millones de euros cada una de ellas.



Sin embargo, Contador no se ha dejado impresionar por el poderío prometido de los kazajos, que esta temporada se han retrasado en los pagos de su ficha varias semanas, y ha exigido garantías totales para tener un equipo a su entera disposición, en el que él sea el líder indiscutible.



Tanto el Caisse d'Epargne como el Quick Step han garantizado a Contador el liderazgo total de sus conjuntos. El Caisse le ofrece una estructura completamente españolizada con Eusebio Unzue a la cabeza y Alejandro Valverde como segundo de a bordo. El Quick Step es un equipo líder en la clasificación UCI -se apuntan un alto porcentaje de clásicas- pero nunca han logrado un resultado señalado en una general del Tour de Francia.



La otra vía que se le ha abierto al ganador de la triple corona ha sido la del Garmin estadounidense, que piensa plantar cara al RadioShack de Lance Armstrong, con el pinteño. La oferta económica es inferior y el español no se fía de que sus compañeros, casi todos norteamericanos, vayan a dejarse la piel por él.



Así las cosas, Contador se enfrenta a dos opciones para correr en 2010: romper el contrato y pagar la sanción a Astana -lo más probable- o aguantar una temporada más con los kazajos y ver que se le ofrece en 2011, cuando en principio Armstrong no esté en el pelotón.