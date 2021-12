Valverde: "He aprendido de los errores"

El ciclista español Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) recalcó que ha "aprendido" de lo sucedido el año pasado en la Vuelta a España, cuando perdió sus opciones al quedarse 'cortado' camino de Suances, y destacó que los segundos de ventaja que tiene sobre alguno de sus rivales pueden tener "cierta importancia", pero que "no pesarán mucho" por lo que queda.

"He aprendido de los errores cometidos en el pasado y sé lo que puede pasar por perder la atención fuera solo unos segundos. En etapas como las primeras había que estar delante todo el día para evitar trampas y caídas. Creo que lo he hecho bien y contento por no haber perdido tiempo de cara a mis rivales", aseguró Valverde.

En la segunda etapa, el murciano no fue una de las víctimas del 'corte', consiguiendo 18 segundos sobre alguno de sus principales rivales como Samuel Sánchez o Andy Schleck, que "podrían tener una cierta importancia". "Creo que no pesarán mucho al final considerando las dificultades que nos están esperando, aunque puedan jugar a mi favor", añadió.

El jefe de filas del Caisse d'Epargne apunta al italiano Ivan Basso como su rival "más peligroso". "Le veo muy fino, muy atento y totalmente centrado en la carrera", advierte el español, "muy animado y con muchas ganas".

Para Valverde, era "importante salvar las etapas" de Bélgica y Holanda, y que será ahora, en territorio español donde la Vuelta "va realmente a empezar". "La primera etapa importante será la crono de Valencia, pero creo que habrá que esperar al día siguiente, en el Alto de Aitana, para realmente marcar diferencias", afirmó.

De todos modos, el murciano subrayó el "ambiente increíble" que han vivido en las primeras etapas, sólo comparable con el Tour de Francia, aunque reconoció que "el aspecto un poco negativo" fueron los recorridos que, en su opinión, eran "bastante peligrosos, a veces demasiado".

"Sabemos que en estas tierras es difícil encontrar recorridos alternativos porque hay rotondas y cruces en abundancia en todas las carreteras y al final lo que más importa es haber salido de todo eso sin problema de consecuencia", afirmó Valverde, que únicamente tuvo "un golpe seco en el glúteo" en la caída masiva de ayer martes, que no es "nada grave" pese a que le molesta "un poco".