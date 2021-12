Sigue en vivo el cierre del mercado de fichajes

22.35. Gudjohnsen ficha por el Mónaco

21.25. Ribéry se queda en Alemania

21.10. El Almería ficha al joven Alex Quillo

20.53. Grosso ficha por la Juventus

19.54. Miguel Torres jugará en el Getafe

19.45. El Milán cede al hermano de Kaká al Lecce

19.30. "Ribéry se quedará en el Bayern"

19.00. El valencianista Aarón Ñíguez se marcha cedido al Celta

18.10. Serbio Kezman jugará cedido en el Zenit hasta el final de la temporada rusa

17. 50. Henrique y Xisco, cedidos al Racing

16:18h. El Betis se encomienda a Nacho

15:40h. Terry renueva con el Chelsea

15:00h. Pep ya tiene todo lo que pidió

13:50h. El Madrid ficha a 'Joselu'

13:40h. El Racing incorpora a Xisco y Henrique

13:36h. Fornaroli, cedido al Recreativo

13:30h. Gudjohnsen y Henrique descartados por Laporta

13:25h. Angulo apunta a Lisboa

12:30h. Chygrynskiy pasa el examen médico



12:00h. El Wolverhampton ficha al ecuatoriano Castillo

10:40h. Última ofensiva por Ribery



10:00h. Presentación de Chygrynskiy

Último día para fichar

El delantero islandés del FC Barcelona Eidur Gudjohnsen ha fichado por dos temporadas por el AS Mónaco y el defensa brasileño Henrique jugará cedido en el Racing Club de Santander esta temporada, confirmó el club azulgrana en su web oficial.La operación del traspaso del delantero islandés, de 30 años, podría llegar a los 2 millones de euros, en función del rendimiento del futbolista.Primer islandés de la historia, 'Guddy' llegó al Barça en 2006 procedente del Chelsea, en el que estuvo 6 campañas, y en las tres temporadas que ha vestido la camiseta azulgrana ha disputado 72 partidos de Liga y ha marcado 10 goles. Además, ha ganado una Liga de Campeones, una Liga y una Copa del Rey.Ribéry seguirá en el Bayern de Múnich esta temporada, según sus propias declaraciones publicadas por la página web alemana TZ.El francés respondió a un periodista confirmando que no se irá este año: "¿No ves que estoy muy cómodo aquí, que soy feliz?". Sobre el interés del Real Madrid por atarle para esta campaña, el galo fue categórico: "Sé desde hace más de un mes que seguiría en Múnich".El Almería ha fichado por seis temporadas al joven centrocampista de la cantera del Atlético de Madrid Alex Quillo, de 22 años, informó el club en un comunicado.Alex Quillo, de 22 años y 1,80 metros, es un centrocampista ofensivo. Mañana martes se incorporará a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico almeriense, Hugo Sánchez, y el miércoles será presentado de manera oficial.El italiano Fabio Grosso, campeón del mundo con su selección en el año 2006, ha sido fichado por la Juventus de Turín, con lo que abandonará su equipo hasta el momento, el Olympique de Lyon, según informó el club galo.El internacional transalpino, que ocupa la posición de lateral izquierdo y tiene 31 años, llegó al Olympique en 2007 procedente del Inter de Milán, pero, tras dos campañas en Francia, volverá al fútbol italiano para defender la elástica de la 'Vecchia Signora'.Miguel Torres, defensa del Real Madrid, militará las próximas cinco temporadas en el Getafe, que pagará dos millones de euros por el jugador, aunque podría volver al club blanco los dos primeros años por una cláusula preferencial de recompra, informaron a EFE fuentes de la negociación.De este modo, Miguel Torres se convierte en el séptimo refuerzo del Getafe para esta temporada y es la decimocuarta baja del Real Madrid para el curso que comenzó el pasado fin de semana. El conjunto presidido por Ángel Torres podría todavía adquirir a algún jugador más antes del cierre del mercado. Quiere fichar, sobre todo, a un delantero centro.El Milán ha anunciado en su portal web la cesión al Lecce del defensa brasileño Digao, hermano pequeño del jugador del Real Madrid Kaká, hasta el 30 de junio de 2010.Esta es la tercera vez que el club italiano cede al jugador de 23 años ya que anteriormente el defensa actuó a préstamo en el Rimini y en el Standard de Lieja belga.Digao, cuyo nombre completo es Rodrigo Izecson dos Santos Leite, fue el causante del apodo con el que se conoce futbolísticamente a su hermano. El nuevo fichaje del Lecce, incapaz de pronunciar Ricardo -su verdadero nombre- de pequeño empezó a llamar al centrocampista del conjunto blanco Kaká, mote que ha conservado hasta la fecha sobre los terrenos de juego.Además el conjunto rossonero ha confirmado también la cesión al Kas Eupen belga del delantero gabonés de 22 años Willy Aubameyang, que la pasada temporada jugó en las mismas condiciones en el Avelino.Según declaraciones recogidas por Marca del nuevo jugador del Bayern de Múnich, Arjen Robben, el francés Ribéry continuará al menos una temporada más como jugador del equipo de Van Gaal.Robben asegura que directivos del club le confirmaron antes de cerrar su fichaje por los alemanes que tendría que compartir vestuario con Frank Ribéry durante toda la nueva temporada.El Celta y el Valencia han cerrado la cesión del delantero Aarón Ñíguez al equipo vigués, que, además, dispone de una opción de compra, informó el club gallego Ñíguez, de 20 años, una de las más firmes promesas del fútbol español, estuvo cedido la pasada temporada en el Glasgow Rangers. El delantero se ha incorporado a la concentración de la selección sub'21 y será presentado una vez finalicen los compromisos internacionales del combinado nacional.El delantero serbio Mateja Kezman, que militaba en el París Saint-Germain, jugará cedido en el Zenit San Petersburgo hasta el final de la temporada rusa, ha informado un portavoz del club ruso."Kezman jugará en el Zenit hasta el final de la liga rusa (noviembre de 2009) en concepto de arriendo", señaló la fuente.Ambos clubes han llegado a un acuerdo por el que el Zenit no pagará ni un rublo por el préstamo, pero se hará cargo del salario del jugador, que ha viajado a San Petersburgo para sellar el acuerdo.En caso de que el rendimiento del jugador serbio satisfaga a los técnicos, "el Zenit ha suscrito con Kezman un contrato por el que renovaría automáticamente por otra temporada".El Zenit cubre así el hueco dejado por el internacional ruso Pogrebnyak, que dejó hace unas semanas el equipo con destino al Sttutgart alemán.El Racing de Santander ha confirmado en su web la llegada de dos nuevos refuerzos al equipo. El primero es el central brasileño Henrique, procedente del FC Barcelona y que militó la pasada campaña en el Bayern Leverkusen, también estuvo en calidad de cedido.Y es que el brasileño se incorporó al equipo blaugrana en pretemporada, pero no terminó de convencer a Guardiola. La llegada de Chigrinskiy abrió definitivamente la puerta de salida a Henrique.El otro jugador es el español Xisco, que llega procedente del Newcastle en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2010. Ambos futbolistas están pendientes de pasar el reconocimiento médico con el Racing.El Betis presentó hoy como nuevo jugador de la entidad al interior zurdo Ignacio Pérez Santamaría, Nacho, procedente del Getafe, el cual aseguró que se decidió por recalar en su nuevo equipo "porque era el Betis y porque el reto" le "gustaba muchísimo".Nacho, que se ha comprometido con el club heliopolitano para las tres próximas campañas, añadió que el hecho de que Antonio Tapia sea el entrenador del conjunto bético "ha influido mucho" en su llegada.El Chelsea de Roman Abramovich ha confirmado la renovación del contrato de su capitán, el central inglés John Terry, por otras cinco temporadas, hasta 2014.La entidad londinense señala en su web oficial que con la renovación del defensa internacional "se confirma el deseo de JT de terminar su carrera deportiva en Stamford Bridge".El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró durante la presentación del tercer y último refuerzo, el central Dmytro Chygrynskiy , que "todo" lo que ha pedido el entrenador Josep Guardiola a la directiva "se le ha dado"."Todo lo que nos ha pedido el entrenador se le ha dado. Primero era reemplazar el nueve y se ha producido con la marcha de Eto'o, algo que era prioritario. Se trajo aque también era prioritario. Se incorporó adespués de la marcha de Sylvinho. Al final hemos incorporado otra de las prioridades, que era. La primera era Chygrynskiy, la segunda era Chygrynskiy y la tercera también, y ha venido", subrayó el presidente.El Real Madrid cerró la contratación del canterano del Celta José Luis Mato 'Joselu', que permanecerá cedido en el equipo gallego durante esta temporada.El nuevo jugador blanco nacido en Silleda (Pontevedra) el 27 de marzo de 1990 jugará la próxima temporada en el club gallego en calidad de cedido.'Joselu', que fue el máximo goleador del Campeonato de Europa sub'18 disputado en Ucrania.El Racing de Santander ha llegado a sendos acuerdos con el FC Barcelona y con el Newcastle inglés para hacerse con los servicios de Henrique Adriano Buss y Francisco Tejada "Xisco", en ambos casos en calidad de cedidos para una temporada, informa Efe.El club cántabro ha informado de que ambas operaciones están pendientes de que los dos jugadores pasen las correspondientes pruebas médicas a las que serán sometidos durante la jornada de hoy.El delantero uruguayo Bruno Fornaroli Mezza, con contrato en vigor en la Sampdoria italiana, jugará cedido esta temporada en el Recreativo de Huelva, ha anunciado el club andaluz.El jugador, apodado 'Tuna', nació en la localidad uruguaya de Salto, el próximo lunes cumplirá 22 años y mide 1,75 metros de estatura.El presidente de Joan Laporta confirmó a los micrófonos de Estudio Estadio que ambos jugadores están "en negociaciones muy avanzadas" para abandonar la disciplina del Barça.El Valencia ha confirmado a través de un comunicado el acuerdo alcanzado con el jugador Miguel Ángel Angulo para la rescisión de su contrato.Angulo ha jugado en el club de Mestalla durante las últimas doce temporadas y desde este fin de semana negocia con el Sporting de Lisboa para incorporarse en las próximas horas al club portugués.El central ucraniano Dmytro Chygrynskiy ha pasado esta mañana de manera satisfactoria la revisión médica con el FC Barcelona, justo antes de firmar su nuevo contrato con la entidad blaugrana y ser presentado como nuevo jugador barcelonista.Tras enfrentarse al Barcelona en la Supercopa de Europa como jugador del Shakhtar Donetsk, el pasado viernes, el jugador llegó ayer a Barcelona y esta misma mañana ya será presentado, pues como confirmó el ucraniano Guardiola le pidió que jugara "cuanto antes".El Wolverhampton ha fichado hoy al centrocampista ecuatoriano Segundo Castillo, quien militará en el club de la Premier como cedido durante una temporada, procedente del Estrella Roja de Belgrado.El jugador cuenta con experiencia en el fútbol inglés ya que ha militado con el Everton de David Moyes con un contrato por cesión.El Real Madrid lanzará hoy una última ofensiva por hacerse con los servicios del francés del Bayern de Múnich Frank Ribéry, según publica el diario deportivo galo 'L'Equipe' En este último intento de Florentino Pérez de completar la plantilla con el internacional francés, según 'L'Equipe', el presidente blanco ofrecerá una cantidad comprendida entre los 35 y 40 millones de euros. Las relaciones diplomáticas entre Real Madrid y Bayern, que han vivido un verano convulso a causa de los intentos del club blanco de fichar a Ribéry, mejoraron el pasado jueves con el acuerdo para el traspaso del holandés Arjen Robben al equipo muniqués, por 25 millones de euros.A la espera de que se vaya animando el mercado de fichajes en su último día, informaremos de alguna presentación de jugadores. Esta mañana a las 13:30 horas se presenta Chygrynskiy en el Camp Nou, que ha costado 25 millones de euros. ¿Presentará algún equipo una oferta semejante hoy?Precisamente, por la tarde el Barcelona debuta en la Liga ante el Sporting de Gijón [Sigue aquí el en vivo] Los azulgrana también se podrían animar a hacer alguna contratación de última hora. Nunca se sabe, aunque Guardiola ya ha dicho que es muy complicado Buenos días. Hoy es el último día que disponen los clubes de Primera División para fichar a jugadores. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) cerrará a las 12 de la noche el primer periodo de inscripción de jugadores para la temporada 2009-2010. Se espera que hasta el último momento pueda haber sorpresas. Desde esta noticia le iremos informando de todas las altas y las bajas que se vayan produciendo a lo largo de la jornada.