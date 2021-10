Valverde: "Tengo mucha presión, pero me motiva doblemente"

El ciclista español Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) reconoció que tiene "mucha presión encima" de cara a la 64 edición de la Vuelta a España , que da comienzo este sábado en Assen (Holanda), pero advierte que eso ya es algo habitual y que le motiva "doblemente"."Me encuentro muy bien física y psicológicamente, con ganas y mucha ilusión, pero sé que en una vuelta de tres semanas, eso no es suficiente", indica Valverde.El murciano sabe que. "Casi toda la prensa me presenta como el máximo favorito y tengo mucha presión encima, pero diría que ni más ni menos que en cada carrera en que salgo. Estoy acostumbrado al hecho y me motiva doblemente", asegura.Además, el jefe de filas del Caisse se denomina "ganador" y que por ello en toda carrera le gusta hacerlo "bien". "Sé que ésta es una gran oportunidad para mí y que tengo todos los elementos para estar cerca de la victoria. Entonces, ¿por qué no ganar?", se pregunta.Del recorrido, Valverde cree que es "durísimo" y queno solo por las llegadas en alto sino también por el desnivel que tiene cada etapa antes de llegar a pie de la ascensión final"."No hay ninguna que se pueda destacar como la etapa 'reina' porque hay varias. También habrá que contar con el calor en todo el sur de España. Una etapa como la que llega en el alto de Velefique por ejemplo, pueda ser infernal. Esta Vuelta será más que probablemente una carrera por eliminación", añade.Igualmente, el ciclista español opina que. "Sólo hay 62,5 kilómetros en total, incluido el prólogo. No es mucho y además hay que tener en cuenta que la 'crono' de Toledo no es plana, presenta un recorrido de los que me gustan y por llegar el penúltimo día de carrera, será una ventaja para quien esta más fresco", advierte.Valverde subraya la"que vienen muy de forma y mentalizados para apuntar a la victoria final, como Cadel Evans, Iván Basso, Robert Gesink, Samuel Sánchez, Ezequiel Mosquera y el mismo Alexandr Vinokourov, aunque el haber estado dos años sin competir le puede pasar factura".