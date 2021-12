"Me dirijo directamente a Jorge..."

Me dirijo directamente a Jorge: Solo tú sabes cómo está el ambiente dentro del equipo Yamaha pero no sabes, de verdad, cómo estaría dentro del garaje de Ducati. Desde fuera, yo veo que tienes virtualmente la misma moto que Valentino y que tienes el apoyo en Yamaha de un equipo excelente con Ramón Forcada de jefe técnico y con soldados de lujo como Javier Ullate (miembro de la cuadrilla de Álex Crivillé).



Desde fuera, veo un equipo eficaz y sumamente fiel al número 99. Y, siempre desde fuera (aunque de cerca), he observado que en Ducati les encanta cambiar de pilotos y generalmente cuando se marchan de Ducati no suelen hablar bien de la marca/equipo.



En el caso de Troy Bayliss le despidieron a pesar del hecho de que la Ducati en 2004 era muy mala. En 2005 despidieron a Carlos Checa (a pesar del hecho de que sólo sumó 19 puntos menos que Capirossi). En 2006 despidieron a Sete Gibernau. En 2007 despidieron a Loris Capirossi (el hombre que, con un poco de suerte, pudo haber ganado el título en el 2006). En 2008 no solamente despidieron a Marco Melandri, sino que le mandaron a un psiquiatra y hablaron mal de él a los cuatro vientos. En 2009 ya han decidido despedir a Nicky Hayden y encima van diciendo en Marlboro que Casey Stoner, el hombre que ganó el título en 2007 y el ganador de 18 carreras en la era de las 800cc (el mismo número de victorias de Valentino), es un piloto poco carismático, que no les ayuda a vender tabaco y dejan saber que sus problemas están en su cabeza y te ofrecen a ti, según lo que podemos leer, el puesto de piloto número 1.



Yo que tú, Jorge, hablaría con Bayliss, Checa, Gibernau, Capirossi, Melandri, Hayden y, si te coge la llamada, Stoner. Ellos, no nosotros los periodistas, pueden hablar de la realidad de Ducati. Tú ya sabes la realidad de Yamaha. Tú has podido seguir la Ducati en la pista. ¿Es mejor que la Yamaha? Con los reglamentos que limitan tanto los entrenamientos ¿Vas a tener tiempo para que la Desmosedici se adapte a ti? ¿O para adaptarte a ella?



Si el dinero es la clave, la decisión a corto plazo es fácil. Pero en 2004, cuando Rossi dejó en manos de otros la mejor moto del 'paddock' no era por dinero, sino porque no estaba a gusto en Honda y no dejaba aquella RC211V en manos de un piloto que le ganaba, sino en manos de Nicky Hayden y (desde el equipo de Gresini) Sete Gibernau. Y se marchó llevando su equipo entero... Burgess (su Forcada) y los soldados.



Tu situación es bien diferente. Dejarías la mejor moto (o al menos la más completa) en manos de Valentino Rossi para subirte en una moto que era superior en 2007 (sobre todo en potencia máxima) pero que actualmente no parece serlo. Sí tú, desde los manillares de la Yamaha, ves en la Desmosedici una moto con la cual puedes ir tan o más rápido que con la Yamaha y si tus contactos con el equipo humano de Ducati te dan la confianza para dar el salto ... pues, hazlo.



Ventajas y desventajas de Yamaha: Las que tú sabes, y unos 2 o 3 millones menos que en Ducati. Ventajas y desventajas de Ducati: Las que tú no sabes, y unos 2 o 3 millones más que en Yamaha. Tú no necesitas consejos, sólo tienes que hacer balance de las ventajas y desventajas según las veas.