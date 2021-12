El jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de los 100 metros lisos , que logró hoy un nuevo récord al correr 9,58 en Berlín, calificó lo ocurrido de hoy de sensacional y dijo que había sido sin duda su mejor carrera."Ha sido sensacional. Definitivamente,", dijo Bolt. El jamaicano calificó de "maravilloso" haber podido correr una carrera tal y como él se la había imaginado."Creía posible correr por debajo de 9,69, pero para ello todo tenía que salir perfectamente. Ha sido increíble. Creo que el público me ha dado energía adicional", agregó el nuevo campeón del mundo.Bolt dijo además que por la manera como corrió hoy su entrenador debió ver muy pocas cosas con las que no esté satisfecho. "Definitivamente, estaba listo para el Mundial y", añadió.El atleta jamaicano declaró además que con ello no había terminado su protagonismo en estos mundiales. "El 'show' debe continuar", dijo Bolt con miras a los 200 metros y a los relevos en los que también participará."Hoy es un gran momento de la historia, pero nunca se puede saber lo que pasará mañana", añadió.Bolt subrayó que pese a que el interés estaba centrado en el duelo entre él y el estadounidense Tyson Gay, la carrera la habían corrido otros siete atletas, y todos con pretensiones de victoria."Había otros siete.", dijo Bolt.Gay, por su parte, admitió que está desilusionado por haber perdido la carrera pero a la vez dijo que estaba feliz con la medalla de plata y que recordó que había corrido su mejor tiempo."Di lo mejor de mí, pero no fue suficiente. Seguiré corriendo y ahora empiezo a pensar en los 200 metros", dijo Gay.