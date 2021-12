Wembley, la 'Catedral' de la Champions

La final de la Copa de Europa de 2010 se jugará por cuarta vez en el estadio Santiago Bernabéu. El coliseo madridista, no obstante, aún está por detrás del mítico estadio de Wembley, en Londres, que ya ha vivido cinco finales y espera la sexta en 2011.



La última final vivida en Londres es de muy grato recuerdo para los hinchas del Barça, puesto que allí consiguió el conjunto azulgrana su primera Copa de Europa. Aquel gol de Koeman fue coreado por miles de aficionados en las gradas del viejo Wembley.



Casi 20 años después, un moderno estadio levantado sobre los cimientos del anterior vuelve a recibir la mayor fiesta del fútbol europeo. Trayectoria paralela a la del Bernabéu, que con el nuevo formato de Liga de Campeones en los noventa se quedó obsoleto y poco a poco ha ido remodelándose para alcanzar la deseada categoría de "cinco estrellas".



Empatada como ciudad con Londres, aunque no en estadios, está París. La capital francesa ha vivido cinco finales, pero tres de ellas se jugaron en el clásico Parque de los Príncipes, mientras que las dos últimas se disputaron en la 'joya de la corona' de Saint Denis -o Stade de France-. Las dos, casualmente, fueron para equipos españoles: el Madrid (2000) y el Barça (2006).



Los recuerdos felices se extienden también a capitales como Roma (Barça, 2009), sede de cuatro finales; Glasgow (Madrid, 2002), con tres, y Amsterdam (Madrid, 1998), con dos finales. Por no mencionar alguna de las seis que ganó el conjunto de Chamartín antes del formato de Liga de Campeones.