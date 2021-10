Armstrong: "El tercer puesto no está mal para un vejete"

Alberto Contador se mostró feliz de su victoria virtual en el Tour de Francia y aseguró que cuando ascendía la pendiente del Mont Ventoux sufrió "porque cada minuto que pasaba me acercaba a la victoria en el Tour de Francia"."Ha sido un día grandísimo con este final en el Mont Ventoux", ha afirmado el ciclista de Astana a TVE. "Las piernas me han respondido muy bien, parecía un puerto totalmente diferente al que subí en la Dauphiné Liberé, pero al final lo he conseguido. Ha sido una victoria muy, muy especial", afirmó con una amplia sonrisa."Ha sido un Tour muy diferente, y por eso ha tenido un valor especial". Garantizadas las dos plazas de Astana en la general, la primera de Contador y la tercera de Armstrong, y con la polémica vivida en el seno del equipo kazajo, el ciclista madrileño reconoció terminar "con la conciencia tranquila". "Me voy con la conciencia muy tranquila, porque, y al final me voy muy contento con lo que he hecho".Contador afirmó que el año próximo. "Ahora va a haber mucho jaleo para ver lo que vamos a hacer el año próximo"."Lo que tengo claro es que no estaré en un equipo con Lance Armstrong. Tengo que estudiar si voy a formar un equipo en torno a mí, aunque no es un buen momento para hacerlo, o si voy a ir a un equipo ya montado que me ayude a volver a estar aquí peleando por esta carrera", dijo el vencedor virtual de la ronda gala de 2009.El estadounidense Lance Arsmstrong se mostró satisfecho con su tercer puesto en el podium del Tour de Francia y aseguró que "no está mal para un vejete"."Asegurar la tercera plaza está bien contra estos chavales. No me puedo quejar, siendo un vejete. La carrera ha sido muy agresiva al principio del Ventoux", aseguró el tejano."Lo tenía fácil, bastaba con seguir la rueda de Bradley Wiggins y la rueda de Franck Schleck y tenía las piernas para hacerlo", agregó."Hacía menos viento de lo que nos habían dicho. Además nunca vi tanta gente en el Ventoux, estaba la mitad de Estados Unidos y toda Francia y eso ha cortado el viento", señaló.El director de Astana, Johan Bruyneel, se felicitó del Tour que ha completado su equipo, que acaba con Alberto Contador como ganador y con Lance Armstrong en el tercer puesto y destacó que supieron controlar la tensión interna que se generó por el hecho de tener dos líderes."Cuando dos compañeros quieren ganar es normal que haya tensión, pero lo hemos controlado bien desde dentro", afirmó el preparador belga.El director reiteró que el equipo apostó por los dos y, en un momento dado, "les dejamos vía libre". "Finalmente,Fue Alberto y no fue una sorpresa para mí", dijo."Temía que en Arcalis se desvelara que era superior, porque mi experiencia me dice que es muy difícil controlar la carrera durante muchos días", agregó.Bruyneel reconoció que han completado un Tour "con altibajos" pero que el resultado pone un broche de oro a una "temporada difícil"."Primero tuvimos la lesión de Armstrong, luego los problemas con los patrocinadores... Al final hemos acabado con un Tour fantástico, con dos victorias de etapa, primero y tercero del podium, victoria por equipos", señaló. "Además, es mi noveno Tour de Francia que gano, estoy muy contento", añadió.El luxemburgués Andy Schleck, segundo del Tour de Francia, alabó a Alberto Contador, ganador virtual, del que dijo que ha sido "el más fuerte" y se ha comportado como "un caballero". "Contador ha sido el más fuerte del Tour, cada día ha estado arriba, no ha tenido un mal día. Es un caballero", aseguró el menor de los Schleck.El luxemburgués señaló que el año próximo tratará de volver al Tour para ganarlo. "Será difícil, porque estará de nuevo Contador, pero", añadió.Schleck aseguró que podía haber tratado de buscar la victoria en la cima del Ventoux, pero que prefirió esperar a su hermano Franck, que tenía opciones de arrebatar a Lance Armstrong el tercer puesto de la general."Mi segunda plaza no estaba muy amenazada, así que la prioridad era ayudar a Franck a lograr la tercera. No ha podido ser, Armstrong ha estado muy fuerte", comentó.El campeón del Tour en 2008, el español Carlos Sastre (Cervélo), declaró sentirse "sin piernas" y sin "nada que sacar" de sí mismo, tras la llegada al temido Mont Ventoux, donde había prometido atacar para buscar la victoria de etapa y resarcirse de su bajo rendimiento en esta edición, en la que ha acabado en el puesto 17º de la clasificación general, a 26:21 minutos de Alberto Contador."Yo tenía ganas de intentarlo, he entrado en el primer corte, pero rápidamente me he dado cuenta de que no había piernas ni nada que sacar de mí. No he podido aguantar el ritmo que imponían los mejores y he subido el Mont Ventoux con la ayuda de mis compañeros, que me han ayudado a perder lo menos posible y llegar en una posición relativamente buena para las sensaciones que he tenido en el final de esta carrera", explicó.El madrileño afincado en el Barraco destacó el ritmo con el que se subió al Mont Ventoux. "La escapada se ha hecho relativamente pronto, hacía mucho aire y por detrás se ha rodado con relativa tranquilidad hasta la parte final de etapa, donde tanto Saxo Bank como Astana han puesto un ritmo vertiginoso y han provocado que se rompiese la carrera", señaló el ganador de la anterior edición del Tour de Francia.Además, Sastre se mostró satisfecho pese al tiempo cedido con respecto a la cabeza de carrera, 9:36 minutos respecto a Juanma Gárate, ganador de la etapa. "Lo más importante para mí era superar esta etapa, y en este momento me encuentro satisfecho de haberlo podido hacer, porque las sensaciones no han sido nada buenas los últimos días y han sido un cúmulo de sentimientos y sensaciones las que me han impedido estar al nivel que yo deseaba", sentenció.