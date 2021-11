Bautista: "La moto deslizaba bastante"

El español Álvaro Bautista, que ha terminado tercero y pudo restar algunos puntos al líder del mundial, el japonés Hiroshi Aoyama, reconoció que "la moto deslizaba bastante y no me encontraba a gusto pilotando al principio, pero con el neumático gastado estuve mucho más cómodo"."Con el neumático gastado, pero el principal problema lo hemos tenido al inicio de la carrera cuando la moto me deslizaba bastante y no me encontraba a gusto pilotando, así que poco a poco he ido cogiendo más confianza", reconoció Bautista."No he estado cómodo hasta mediada la carrera, pero en el momento en que he llegado a Barberá he visto que, por lo que he decidido no estorbarle y permanecer detrás para que me llevara", reconoció Bautista."Cuando hemos llegado al grupo de Aoyama y, porque frenaba muy bien y yo sólo tenía un par de puntos en los que sabía que podía intentar pasarle y por eso pensé que lo mejor era adelantar a falta de dos vueltas, pero he visto bandera amarilla y no he podido hacerlo", explicó."Al final he conseguido pasarle y he visto a Álex, sabía que sería complicado cogerle pero sólo de pensarlo he empezado a rodar más rápido y en la última curva lo he visto cerca, peropara adelantarle", afirmó Bautista."Creo que el tercer puesto es un buen resultado, puesto que Aoyama ha quedado detrás de mí y lo importante es que hemos recortado puntos", comentó satisfecho el piloto de Talavera de la Reina, quien en breve podría anuncia su fichaje la próxima temporada por alguna escudería de MotoGP.