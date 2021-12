Leipheimer, operado de su muñeca

El ciclista estadounidense Levi Leipheimer, que abandonó el viernes el Tour de Francia por una rotura del hueso escafoides de la muñeca derecha, ha sido operado con éxito de dicha lesión en el hospital Jeanne D'Arc, situado en la localidad francesa de Dommartin-lès-Toul.



La fractura, que se produjo en la caída que Leipheimer sufrió a dos kilómetros de la meta de la duodécima etapa, en la que también se vio involucrado el australiano Cadel Evans, obligó al ciclista del equipo Astana a abandonar la carrera antes del comienzo de esta decimotercera jornada, que une Vittel con Colmar.



Leipheimer volverá "lo antes posible" a su país para recuperarse de la intervención, en la que los médicos unieron los dos fragmentos del hueso afectado con una pieza de titanio de 22 milímetros, informa un comunicado del equipo Astana.



"El dolor de la muñeca no es nada comparado con el de no poder seguir en el Tour con mis compañeros. Hemos batallado mucho y éramos los favoritos, y yo quería formar parte de eso", declaró el corredor.



Leipheimer explicó que la fractura se produjo cuando, tras salir despedido en la caída, se golpeó la muñeca con el bordillo.



"Temo que no pueda disputar más carreras importantes este año", anunció.



Johan Bruyneel, director del Astana, señaló a Leipheimer como uno de los ciclistas que podrían haber ganado el Tour y reconoció que, tras su marcha, "las cosas cambian mucho para el equipo".



El español Alberto Contador y el estadounidense Lance Armstrong, ambos compañeros de equipo de Leipheimer, coincidieron en que el estadounidense es una pieza clave del Astana. "Se nos ha ido el 25% del equipo, y eso puede animar a nuestros rivales", dijo Armstrong.



Iba cuarto



Cuarto de la general a treinta y nueve segundos del líder, el italiano del AG2R Rinaldo Nocentini, Leipheimer sufrió una caída a dos kilómetros de la meta de Vittel junto con el australiano Cadel Evans, segundo de las dos últimas ediciones del Tour de Francia.



Los dos ciclistas chocaron contra las vallas protectoras de la carretera y entraron en meta descolgados del pelotón de favoritos pero el retraso no fue tenido en cuenta en la general al haberse producido la caída en los tres últimos kilómetros de la etapa.



Leipheimer ya había sufrido un incidente similar en la undécima etapa con final en Saint Fargeau, cuando una caída le causó un retraso de quince segundos con respecto del resto de los favoritos, una renta que los comisarios de carrera decidieron no tener tampoco en cuenta.



Se va un favorito



El ciclista estadounidense de treinta y cinco años era en este Tour de Francia uno de los principales escuderos de Armstrong y Contador.



Incluso algunos consideraban que tenía opciones para la victoria final en París en caso de que los dos jefes de fila de Astana fallaran en su intento de recorrer de amarillo los Campos Elíseos.



Ganador de la Vuelta a California, Leipheimer decepcionó en el Giro de Italia, donde fue sexto pese a que lideraba al equipo Astana y tenía como gregario al mismísimo Armstrong, que acababa de recuperarse de una lesión de clavícula.



Era la séptima participación en la ronda gala del ciclista estadounidense, que en 2007 logró la tercera posición en el podio de París y que había terminado todas las ediciones excepto la de 2003.