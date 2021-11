Alberto Contador se mostró satisfecho tras la décimo tercera etapa del Tour de Francia en la que no cambió la clasificación general y aseguró que si los principales rivales no atacan será mejor para ellos."El día se ha complicado por el agua, han decidido. Ha sido un día más fácil de lo esperado, pese a lo complicado por la lluvia", afirmó el madrileño al término de la jornada.El ganador del Tour de 2007 indicó que en esta edición ya ha habido otras etapas de montaña en las que no ha habido ataques. "", afirmó."A veces se hecha la culpa de esta situación a los corredores, pero el recorrido del Tour hasta hoy no ha sido propicio para ataques. Hasta ahora no ha habido etapas propicias", dijo.Contador afirmó que la gente mira mucho, pero minimizó la dureza de ese puerto."No tenemos que volvernos locos, es un puesto de 8,5 kilómetros, bastante corto, tiene más pendiente de Arcalis, pero no es nada del otro mundo", aseguró.El madrileño aseguró que considera que sus principales rivales son. "Son los que más metidos van en carrera, más fuertes con respecto al resto", aseguró.En cuanto a su compatriota Carlos Sastre, Contador afirmó que "corre más atrás que estos otros", pero señaló que "es un grandísimo corredor, un ciclista de fondo que la última semana lo puede hacer bien".Contador lamentó la baja de su compañero de equipo Levi Leipheimer , que no tomó hoy la salida por una lesión en la muñeca. "Es una baja importante. El Tour es largo y muchos momentos le echaremos de menos. No lo considero un rival, si no un compañero de equipo. Quedan muchas etapas de montaña", aseguró.El estadounidense Lance Armstrong aseguró que el equipo Astana no tiene la responsabilidad de atacar, después de que en la etapa de montaña de hoy no se produjeran hostilidades entre los favoritos."Nosotros no tenemos que atacar, estamos en una buena posición. Además, no tenemos la responsabilidad de la carrera", afirmó el tejano.Armstrong lamentó la baja de su compañero y compatriota Levi Leipheimer, que no tomó la salida por una fractura de muñeca."Es una baja seria para el equipo. Antes teníamos cuatro cartas que jugar y ahora hemos perdido el 25 por ciento", aseguró.El ciclista español Carlos Sastre (Cervelo) mostró su satisfacción por el resultado que arrojó la etapa de Colmar para su equipo, con victoria para Haussler y 'maillot' verde para Hushovd, lo que supone "un empujoncito para afrontar la parte final del Tour con más ganas"."No he tenido ningún problema, no he sufrido ningún percance, he tratado de estar siempre con los mejores y no perder mis opciones en este Tour", aseguró el vigente campeón de la ronda francesa, que mantiene la distancia de 2:52 respecto al líder de la carrera, el italiano Rinaldo Nocentini (AG2R).