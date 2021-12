El mundo del fútbol, asombrado por el precio de Ronaldo

Platini, "sorprendido" por los "fichajes fastuosos"

Blatter: "Hay necesidad de estrellas"

Gordon Brown lamenta la "tristeza" que provocará la marcha de Ronaldo

Djokovic: "Estas cantidades no deberían salir en los medios"

Pepe pide cautela hasta que se cierre el fichaje

Cannavaro: "Las estrellas por sí solas no te dan las victorias"

Deco felicita a Cristiano Ronaldo

Nani y Bruno Alves coinciden en que Ronaldo sí cuesta los 93 millones de euros

El 'planeta fútbol' ya había perdido la costumbre de las cifras mareantes en los traspasos por futbolistas. Excepciones aparte, como el jeque Mansour Zayed Al Nahyan, dueño del Manchester City, o del magnate ruso Roman Abramovich, propietario del Chelsea, ya no había fichajes astronómicos como el que Florentino Pérez, el mismo que hizo saltar la banca con los fichajes de Zidane o Ronaldo a comienzos de década, ha puesto sobre la mesa para fichar a Cristiano Ronaldo.Estupefactos por los 94 millones de euros en los que se tasa el peso futbolístico de Cristiano Ronaldo, futbolistas, ex futbolistas y hasta políticos muestran su asombro. Desde Platini hasta Gordon Brown, pasando por el tenista Novak Djokovic, todo el mundo se pregunta si un jugador de fútbol vale tanto y qué consecuencias puede acarrear, con opiniones para todos los gustos [¿Crees que el traspaso es demasiado caro?] El presidente de la UEFA, Michel Platini ha asegurado sentirse "sorprendido" por "el encadenamiento casi cotidiano de traspaso fastuosos" en los últimos días mientras el fútbol europeo afronta "peligrosos desafíos financieros"."Este engranaje plantea de nuevo y de forma muy aguda la cuestión del juego limpio financiero y del equilibrio de nuestras competiciones", aseguró Platini a la agencia AFP, coincidiendo con el anuncio del fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid, el más caro de la historia.Platini aseguró que la prioridad de la UEFA es trabajar con los clubes para poner en marcha "en los plazos más breves, un sistema y reglas que permitirán comenzar con bases transparentes y sólidas el saneamiento de los cimientos financieros" del fútbol europeo.El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo que el traspaso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid es bueno para el fútbol y demuestra la salud que tiene el mercado de este deporte a pesar de la situación de crisis económica internacional."Esto quiere decir que nuestro producto todavía es un buen producto. Si éste es el juego de la gente, ellos necesitan estrellas", dijo Blatter durante una conferencia de prensa ofrecida antes de la inauguración de la Copa de las Confederaciones de Sudáfrica 2009."Déjennos ser un poco generosos sobre esto. Es mucho dinero, pero él está actuando. Estamos en el mercado y estamos en un mercado muy sensible estos días porque hay una crisis económica y hay necesidad de estrellas. En fútbol todavía estamos en el buen mercado", añadió.Blatter comparó el fichaje de Cristiano Ronaldo con obras de arte. "Hace diez años un cuadro de Picasso fue vendido por Sothebys en Londres por más de 100 millones. ¿Y qué pasó con él? Ocultaron el cuadro en alguna parte y nadie podía verlo, pero tú puedes ver a un futbolista una o dos veces por semana; él es una estrella. Se puede decir que es demasiado, pero hay que ponerlo en el contexto del fútbol actual y lo que valen las cosas en nuestra sociedad", apuntó.El Primer Ministro británico, Gordon Brown, lamentó la "tristeza" que sentirán los espectadores ingleses si se confirma la marcha al Real Madrid del portugués Cristiano Ronaldo, "uno de los jugadores más brillantes del mundo", aunque mostró su confianza en el que "el Manchester United y el fútbol inglés emergerán más fuertes" con el tiempo."Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más brillantes del mundo. Creo que la gente estará triste por no ver más su juego en Inglaterra", reconoció a la 'BBC' Brown, que lanzó un mensaje de optimismo para la afición 'red'."Al mismo tiempo conozco bien a sir Alex Ferguson y sé que tiene planes para reconstruir y renovar este equipo. Espero que el Manchester United y el fútbol inglés emerjan de un nuevo modo, probablemente aún más fuerte a largo plazo", vaticinó el gobernante.Suy declarado seguidor del Manchester United,, se alegró por el "gran negocio" que supone el traspaso para su club predilecto, aunque mostró su preocupación por la elevada cuantía del fichaje, en torno a los 94 millones de euros."Vimos que el Real Madrid gastaba recientemente 69 millones por Kaká y le escribimos a la 'Premier League' y a la 'Football Association' (FA) porque estamos preocupados por la sostenibilidad del fútbol. Hay mucho dinero circulando y queremos estar seguros de que es sostenible porque no queremos ver clubes yéndose al traste", avisó.También el tenista serbio Novak Djokovic ha criticado que se hagan públicas los 94 millones del traspaso del delantero portugués, porque el contexto de "crisis" mundial exige que las cosas se hagan de "otra forma"."En esta crisis no es lo mejor difundir cuánto está dispuesto a ofrecer un club. Hay otra forma de hacer las cosas. No estoy diciendo que él no lo merezca, pero las cantidades no deberían alcanzar los medios. Son cantidades increíbles. Puedes verlo desde el punto de vista de un atleta o de alguien que gana 2.000 euros al mes", señaló Djokovic, que se ha embolsado 8,58 millones de euros en premios desde que se hizo profesional en 2003.El defensa portugués del Real Madrid Pepe ha apelado a la prudencia, tras conocer que el Manchester United ha aceptado la oferta del club blanco por Cristiano Ronaldo, y señaló que "hay que esperar a que se cierren las negociaciones".El internacional luso aseguró sentirse "feliz" porque Cristiano Ronaldo se pueda convertir en su compañero de vestuario en el equipo merengue y declaró que su compatriota es "un gran refuerzo para cualquier equipo".El defensa italiano Fabio Cannavaro, ex jugador del Real Madrid y actualmente con la selección de su país en Pretoria (Sudáfrica), en relación al posible fichaje de Cristiano Ronaldo por su ex club, ha afirmado que "las estrellas" por sí solas no aseguran las victorias."El Real Madrid deberá aún seguir trabajando, pues seguramente esos dos (Kaká y Cristiano Ronaldo) no resolverán todos los problemas internos, porque lo más importante es adquirir la mentalidad de equipo", ha comentado Cannavaro, que se encuentra con la selección italiana para participar en la Copa de las Confederaciones de "Sudáfrica 2009".El centrocampista portugués del Chelsea Anderson Luis de Souza, "Deco", ha dicho que "está feliz por Cristiano Ronaldo, ya que va a entrar en la historia del fútbol como el jugador más caro"."Deco", que jugó durante cuatro en el Barcelona, aseguró que "Cristiano va a disfrutar de la Liga española" y explicó que su traspaso al Real Madrid por 94 millones de euros, aceptado por el Manchester United ,"es bueno para él, después de todo lo que ganó individual y colectivamente, será un nuevo desafío".Los portugueses Nani -Manchester United- y Bruno Alves -Oporto- mostraron su alegría por el fichaje de su compatriota Cristiano Ronaldo por el Real Madrid, al tiempo que coinciden en reconocer que el extremo sí cuesta los cerca de 94 millones de euros en los que se cerraría la operación."Para mí Ronaldo es el mejor del mundo y quiero aprovechar para desearlo lo mejor. Subrayo que ése es su valor real, si el Real Madrid está dispuesto a pagar esa cifra", apuntó el defensa del Oporto, sobre el coste de la operación.Por su parte, Nani reconoció que Ronaldo "hará un excelente trabajo" en el Real Madrid, que es "un gran club y será bueno para él". "Cristiano era muy importante en el Manchester, pero ahora puede demostrar su calidad", dijo su compañero en los 'reds devils'.Además, el extremo cree que el coste de su traspaso es "fantástico y que le da más valor". "Es un precio excelente y justo por aquello que Ronaldo ha conquistado", recalcó Nani.